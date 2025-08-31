¿Qué le espera al Deportivo en el último día del mercado de fichajes?

Fernando Soriano llega al final del mercado de fichajes prácticamente con todos los deberes hechos. Los fichajes de Mulattieri y Stoichkov, sumados a la salida de Bouldini, finiquitan al 95% su labor.

Entradas

Para las últimas horas y de manera paralela al partido de Leganés, queda el último intento por contratar a ese 8 que se ha resistido todo el verano. El pretendido es Jaime Seoane, pero la operación tiene sus complicaciones. El jugador está libre tras rescindir con el Grupo Pachuca y marcharse del Oviedo, pero hay un encaje económico y de fichas por el excedente en la zona que no es sencillo de solventar. El Dépor hizo una apuesta hace semanas por Charlie Patiño.

Salidas

También hay trabajo con la carpeta de las salidas, que está todavía por últimar. Martín Ochoa y Diego Gómez son los dos jugadores con más papeletas para terminar fuera. Recientemente, se ha interesado un club de Primera RFEF por la situación del delantero riojano, mientras que el zurdo de Amoeiro tiene un buen cartel y varias opciones para decidir un destino en el que continuar su progresión. También está el caso de Eric Puerto. A diferencia de los dos canteranos, el guardameta sí está inscrito con dorsal de primer equipo y podría quedarse de tercer portero, compitiendo con Germán Parreño y Bachmann.

El Dépor quiere que el medio decida su destino para que sea importante en un equipo de Primera RFEF o del extranjero. Con el ariete el planeamiento es que tenga minutos en ese tercer escalón tras la mala experiencia en Lugo. Existe la opción de que juegue en el Fabril pero no se considera lo mejor para su progresión y taparía, además, a otros futbolistas como Nsongo Bil o Rubén Fernández.