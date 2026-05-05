Le Coq Sportif, la marca que vistió a Maradona en España 82, entra en concurso en España

La marca deportiva francesa Le Coq Sportif se declara en concurso en España. La filial española del grupo galo ha entrado en concurso voluntario en el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Barcelona este martes dentro del tramo de hasta 50 millones de euros, según el Registro Concursal. Le Coq es una de las marcas más antiguas de Europa, fundada en 1882 en Romilly-sur-Seine (Francia), conocida por el icónico maillot amarillo del Tour de France. La marca ganó protagonismo internacional cuando Diego Maradona llevó el kit de la selección argentina diseñado por el grupo en el Mundial de 1982.

Aunque la filial en España ha entrado en concurso este martes, la matriz, Le Coq Sportif Holding, anunció su entrada en concurso el 24 de julio de 2025, según el BOE francés, le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC). El holding francés registró pérdidas de 29,3 millones de euros en 2023. La filial española ya ha llevado a cabo un expediente de regulación de empleo (ERE), que ha afectado a 25 trabajadores, aproximadamente el 71% de la plantilla en España. El cierre del negocio español afectará a las tiendas en Viladecans (Barcelona) y San Sebastián de los Reyes (Madrid), tras registrar pasivos de alrededor de 2,5 millones. La rama española del negocio llegó a facturar entre 6 y 30 millones en los últimos años, según el Registro Mercantil.

Deuda tras los Juegos Olímpicos

No obstante, pese a su presencia internacional y sus raíces deportivas, Le Coq perdió terreno frente a nuevos gigantes como Nike y Adidas en los años noventa e intentó reanimar la marca tras su adquisición por el grupo suizo Airesis en 2005. En 2024, la compañía fue seleccionada para diseñar los uniformes del equipo francés en los Juegos Olímpicos de 2024 en París, aunque ahí empezaron nuevas turbulencias financieras para la compañía.

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Para garantizar la entrega de dichos equipamientos olímpicos, Le Coq recibió un préstamo de 2,9 millones de euros del Comité Organizador de París 2023, pero no logró reembolsar la totalidad del préstamo, quedando pendientes más de 150.000 euros en 2024. Además, el brazo inversor del Estado francés Bpifrance —el equivalente de la SEPI en el país galo— es uno de los mayores acreedores de la empresa tras concederle un préstamo por valor de 12,5 millones. Los préstamos públicos agravaron su endeudamiento, lo que acabó llevándola a un proceso concursal en el verano de 2025.