Lay’s junta a los dos mejores jugadores del mundo en una campaña histórica para el Mundial 2026

Lay’s ha puesto en marcha esta semana la nueva fase de su icónica campaña "No Lay's, No Game", que regresa con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Esta vez, la marca apuesta por un formato completamente distinto: un grupo de WhatsApp en el que algunas de las figuras más reconocidas del fútbol mundial como son Lionel Messi, Alexia Putellas, David Beckham y Thierry Henry, junto al actor Steve Carell intercambian mensajes mientras organizan una quedada para ver los partidos.

La conversación, publicada en las redes sociales de Lay's, muestra a las estrellas debatiendo quién trae las patatas, quién pone la casa y cómo coordinarse para disfrutar juntos del torneo. La marca convierte así un gesto cotidiano en el eje narrativo de su campaña: ningún plan futbolero está completo sin una bolsa de Lay's.

Cuatro años de campañas que han unido fútbol, humor y cercanía

La nueva acción se apoya en el recorrido que Lay’s ha construido en los últimos años alrededor de "No Lay's, No Game". Desde 2023, la marca ha sorprendido a los aficionados con iniciativas que han ido escalando en creatividad y alcance:

2023: Lay's llamó literalmente a las puertas de los fans para entregarles sorpresas relacionadas con los partidos.

Lay's llamó literalmente a las puertas de los fans para entregarles sorpresas relacionadas con los partidos. 2024: la marca creó momentos extraordinarios dentro de los estadios, reforzando la conexión emocional con el público.

la marca creó momentos extraordinarios dentro de los estadios, reforzando la conexión emocional con el público. 2025: Messi, Suárez, Alexia Putellas y Thierry Henry protagonizaron "Lay's Crawl", una búsqueda por bares de Barcelona y Miami para encontrar el lugar perfecto donde ver la UEFA Champions League, interactuando con aficionados y celebrando la experiencia compartida del fútbol.

Estas campañas consolidaron un tono cercano, divertido y global que ahora evoluciona hacia un formato más íntimo y digital: una conversación de chat entre amigos que, casualmente, son algunas de las mayores estrellas del deporte.

La antesala del Mundial 2026: Lay’s quiere estar en cada quedada

Con esta nueva pieza, Lay’s refuerza su mensaje de cara al Mundial: el fútbol se vive mejor acompañado, ya sea en un estadio, en un bar o en un salón con amigos.

La marca, Snack Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, prepara además activaciones globales, experiencias exclusivas y nuevas apariciones de sus embajadores a lo largo de los próximos meses.

Jane Wakely, directora de Marketing y Consumidor, ha destacado en campañas previas que Lay’s busca "aportar sabor y comunidad a los momentos compartidos". La dinámica del grupo de WhatsApp encaja plenamente en esa visión: una escena cotidiana que refleja cómo millones de aficionados organizan sus propios planes para ver los partidos.

Lay’s RePlay: el compromiso social continúa

Más allá de la campaña comercial, Lay’s mantiene su iniciativa Lay's RePlay, creada junto a Common Goal, que transforma bolsas usadas en campos de fútbol sostenibles.

Hasta ahora, el proyecto ha inaugurado 12 campos en 11 países, incluido uno en Bilbao, y en 2026 conectará estas instalaciones en un programa especial vinculado al Mundial.

Una campaña que mira al futuro sin olvidar su esencia

Con el lanzamiento del grupo de WhatsApp, Lay's demuestra que su narrativa sigue evolucionando sin perder su identidad: humor, estrellas globales, fútbol y el mensaje de que compartir un partido siempre sabe mejor con Lay's.

La marca abre así un nuevo capítulo que combina cercanía digital y expectación mundialista, preparando el terreno para un 2026 lleno de sorpresas.