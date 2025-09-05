El CD Castellón suma un nuevo compañero de viaje: Layer Zero se convierte en el patrocinador principal del club albinegro, inicialmente por una temporada, en un acuerdo que une la pasión del fútbol con la fuerza de la innovación tecnológica.

Con presencia en el frontal de la camiseta oficial, Layer Zero acompañará a los orelluts en cada partido, en casa y lejos del SkyFi Castalia. Esta alianza muestra la fuerza de la marca del CD Castellón más allá de la frontera española, al aliarse con una empresa con presencia en todo el mundo.

LayerZero es la forma en que se mueve el dinero en el mundo moderno. Cuenta con la confianza de importantes empresas financieras como PayPal, BitGo y Google Cloud, moviendo cientos de miles de millones de dólares al año a través de libros de contabilidad digitales. LayerZero es la mejor tecnología monetaria.

Bob Voulgaris, custodio del CD Castellón, ha destacado: “Para nosotros es un orgullo contar con Layer Zero como patrocinador principal. Representa innovación, ambición y visión de futuro, valores que compartimos plenamente”

Con este acuerdo, el CD Castellón y Layer Zero se unen para escribir un nuevo capítulo lleno de energía, ambición y compromiso.