Lautaro Martínez, a otro nivel

Lautaro Martínez firmó un partido diferencial frente al Bolonia e impulsó hacia el liderato al Inter, que ganó 3-1 con una actuación sobresaliente del argentino, autor de un tanto y de una asistencia a Piotr Zielinski.

No hay dudas en estos momentos de que Lautaro es uno de los mejores jugadores de la Serie A. Se encuentra en el mejor momento del curso y listo para competir con el Milan, que luce a Luka Modric como su mayor argumento para conseguir el 'scudetto'.

A Lautaro le tocó echarse el equipo a la espalda para contestar a la victoria del Milan, que el sábado superó 0-1 al Cagliari para disfrutar del liderato durante 48 horas. El Inter no podía fallar si quería volver a ocupar el primer puesto. Enfrente, tenía a un rival como el Bolonia, que en las semifinales de la Copa de Italia, hace apenas quince días, le eliminó en los penaltis.

En aquel partido, que terminó 1-1 tras la prórroga, no jugó de inicio Lautaro. Y eso marcó la diferencia, porque esta vez Christian Chivu sí pudo alinear al jugador argentino desde el pitido inicial para encontrar respuestas a una victoria dirigida por su jugador franquicia.

Fue una sorpresa que Lautaro se marchara sin marcar un gol tras el acto inicial. Dispuso de múltiples ocasiones frente al Bolonia, superado en todo momento por el Inter. El atacante del Inter se encontró con la resistencia de Federico Ravaglia, que completó una actuación espectacular con intervenciones de todos los colores.

Primero, frenó al mismo Lautaro, que lo intentó desde el punto de penalti; después, a Marcus Thuram, con una buena mano tras un pase, como no, de Lautaro; luego, salvó un remate de Hakan Calhanoglu y un cabezazo a bocajarro de Alessando Bastoni; y ya en el 45, despejó un zurdazo de Lautaro tras una jugada exquisita con Nicolo Barella.

Solo Zielinski, antes del descanso, fue capaz de acabar con la resistencia de Ravaglia. Y, de nuevo, en parte, gracias a Lautaro, que se encargó de marcar los tiempos antes de dar un pase preciso al borde del área que reventó con la zurda el medio polaco.

Su tanto hizo justicia en el marcador, aunque Lautaro tenía una deuda pendiente con la portería de Ravaglia. Era notorio que necesitaba marcar. Y, por eso, salió a por todas tras el descanso para llevarse una alegría pronto, en el minuto 48, cuando entró como un avión para rematar de cabeza un córner lanzado por Calhanoglu.

Fue su décimo tanto esta temporada en la Serie A. Y pudieron ser once, pero se encontró con el larguero después de un remate desde dentro del área pequeña. Su disparo marcó el fin de su exhibición. Después, entre tanta hiperactividad, levantó el pie del acelerador durante unos minutos y fue sustituido por Esposito ovacionado por su público.

Mientras tanto, Marcus Thuram se unió a la fiesta con un remate con el hombro que valió para subir el 3-0 al marcador, mientras que el argentino Santiago Castro hizo el tanto del honor para el Bolonia, incapaz de frenar a un huracán llamado Lautaro Martínez, culpable del impulso que tomó el Inter para mantenerse en el liderato de la Serie A.