Lautaro Martínez sobre su infancia: "Mis padres estaban desempleados y atravesábamos una situación económica difícil. No teníamos ningún ingreso"

El gol que llevó a Argentina a una final mundialista no nació en un estadio repleto, sino en una casa prestada de Bahía Blanca, donde Lautaro Martínez aprendió que los sueños se sostienen con sacrificio.

Tras aquel partido, el delantero se quebró al recordar a sus padres, protagonistas silenciosos de una infancia difícil. "A mi vieja, que cuando me fui a Racing jamás dejó de tender mi cama", dijo con lágrimas. Y evocó a su padre: "Desde que mi viejo me compró unos botines, soñé con hacer este gol". Dos gestos que explican una vida entera.

Una niñez marcada por la falta de recursos

La familia Martínez atravesó años de precariedad. Lautaro ha contado que hubo momentos en los que no tenían ingresos y debían elegir entre comer o pagar el alquiler.

Vivieron casi tres años en la casa de un amigo, abonando "100 pesos de vez en cuando por la luz". Aun así, él recuerda esa etapa con una sonrisa. "Era feliz. Feliz así. Me gustaría volver a experimentar esos sentimientos", ha dicho. La humildad y el respeto que hoy transmite nacieron en esa infancia donde, a veces, sus padres no comían para que él y sus hermanos sí pudieran hacerlo.

El fútbol como herencia familiar

El fútbol no llegó a Lautaro por casualidad: lo llevaba en la sangre. Su padre, Mario Martínez, fue futbolista profesional; su abuela Luisa, goleadora en tiempos en los que casi ninguna mujer jugaba; su abuelo, árbitro.

Lautaro Martínez de pequeño / Archivo

Lautaro creció entre vestuarios, charlas técnicas y canchas de barrio. Desde pequeño mostraba una disciplina inusual: pedía comer pastas antes de los partidos, organizaba sus tiempos y entrenaba con convicción. A los 8 años ya sabía que quería ser futbolista. A los 15, casi elige el básquet, pero la pelota terminó imponiéndose.

El niño que aprendió a luchar

La precariedad moldeó su carácter. "Mis padres estaban desempleados y atravesábamos una situación económica difícil. No teníamos ningún ingreso", recordó.

El regalo que más lo marcó fueron sus primeras botas de fútbol, celestes y blancas: "Mis padres hicieron un gran esfuerzo para conseguirlas. Siempre las recordaré".

Lautaro Martínez de pequeño / Archivo

Ese niño que esperaba la cena con hambre es el mismo que hoy decide partidos decisivos. La vida no fue fácil, pero él aprendió a convertir cada dificultad en impulso.

De Bahía Blanca a Racing: el salto que casi no fue

Su llegada a Racing fue un desafío emocional. Extrañó a su familia, pensó en volver y sufrió la distancia. Su hermano Alan, muy unido a él, incluso tuvo convulsiones por la separación. Lautaro estuvo a punto de regresar a Bahía Blanca, pero se quedó.

Ese paso fue decisivo: allí comenzó el camino que lo llevó a convertirse en figura internacional. Su madurez, su disciplina y su capacidad para soportar la presión nacieron en esos años de sacrificio.

Hoy, con una vida completamente distinta, Lautaro sigue aferrado a los valores que aprendió de niño. "Mi vida ha cambiado mucho, pero puedo devolverle a mi familia todo lo que me han dado. Eso es lo que más me enorgullece", ha dicho.

Lautaro Martínez de pequeño / Archivo

Con dos hijos y una carrera consolidada, intenta transmitirles la misma humildad y el mismo respeto que marcaron su infancia, aunque ellos crezcan en una realidad muy diferente.

El niño detrás del héroe

Cada gol de Lautaro Martínez tiene detrás una historia familiar de sacrificio, amor y dedicación. La del chico que creció entre canchas y vestuarios, pero también la del hijo de un futbolista y el nieto de una goleadora que dejaron la huella del fútbol en su sangre.

Ese niño que soñaba con unos botines celestes y blancos es el mismo que hoy emociona a un país entero. Y cada vez que la pelota entra en la red, vuelve a aparecer el Lautaro de Bahía Blanca, el que nunca dejó de creer.