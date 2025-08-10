Larrubia denuncia insultos en redes por su "acción fortuita" con Isco

David Larrubia fue el gran protagonista del Trofeo Costa del Sol en el regreso triunfal a La Rosaleda. Lo fue para la afición del Málaga CF después de una exhibición impresionante con dos goles de puro genio, además de un esfuerzo físico y defensivo de absoluto líder. Sin embargo, también lo fue para la afición del Betis, quienes han llenado las redes del extremo del barrio de La Luz de insultos después de la acción en la que desafortunadamente lesionó a Isco.

Al filo del descanso, Larrubia realizó una fuerte entrada sobre el capitán bético. Tuvo que ser sustituido por Manuel Pellegrini al descanso y se marchó de la que fue su casa en muletas, completamente descartado para el inicio liguero. El '10' blanquiazul reconoció en rueda de prensa que ambos habían hablado y todo había ido bien. Pues las redes sociales han sacado su peor versión en un ataque masivo de la afición verdiblanca con graves insultos y otras acusaciones sobre la voluntad de hacer daño.

Comunicado de Larrubia

El malagueño ha tenido que publicar en sus redes sociales un mensaje en el que, además de denunciar los mensajes que está recibiendo, ha vuelto a explicar una vez más la "acción fortuita:

"¡Hola a todos!

Lo primero de todo, volver a disculparme con Isco y desearle pronta recuperación, y que no sea nada grave. Todo el que me conozca sabe que jamás iría a lesionar, ni siquiera a hacer daño a un compañero de profesión y mucho menos al que ha sido y es un ídolo para mí.

Estoy rcibiendo muchísimos insultos por las redes (algunos muy dañinos) de los cuales creo que no soy merecedor de ellos. Es una acción fortuita en la que en ese momento pienso que llegaba rápido y a tocar balón limpio, pero Isco, de lo bueno que es, mete el cuerpo y le doy la patada a él. Nada más terminar la acción me preocupo por él y al pitar el descanso más de lo mismo, ya que, aun siendo foruita, sé que la acción en sí fue dura.

Solo quería dejar claro que jamás iría a hacer daño a un rival y menos a Isco, que lo disfruto cada semana viéndolo jugar".

Marc Bartra

Larrubia, además, acompañó su mensaje de un vídeo en el que demuestra, incluso antes de llegar al túnel de vestuarios, el abrazo que se dan entre ambos futbolistas. Una acción sobre la que también habló Marc Bartra al final del partido: "Es más de lo mismo, patadas a destiempo. Si se paran antes, estas cosas no pasan". Sin embargo, nada enturbia la ilusión y el gran partido con el que el Málaga CF volvió a brillar sobre el césped de La Rosaleda.