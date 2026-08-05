Lara Ferreiro, psicóloga: "Rodri simboliza el autocontrol, la constancia y una disciplina que trasciende el fútbol"

Rodri es ahora el nombre mas repetido en tertulias, portadas y conversaciones futbolísticas. Su posible fichaje por el Barça o por el Real Madrid ha desatado un debate nacional justo en el momento en el que el centrocampista atraviesa una etapa de enorme visibilidad tras ser nombrado mejor jugador del Mundial.

Mientras España continúa celebrando su segunda estrella, los futbolistas encaran un desafío menos evidente: gestionar el impacto emocional de un éxito histórico y adaptarse a una rutina que les permita recuperar fuerzas.

El impacto emocional del triunfo

Tras conquistar el Mundial, los jugadores experimentan un notable incremento de dopamina y adrenalina, una combinación que mantiene al cerebro en un estado de euforia durante varios días. Según explica la psicóloga Lara Ferreiro, este fenómeno desemboca en una fase de reajuste conocida como el "bajón del campeón", un periodo en el que los deportistas deben reconstruir su equilibrio emocional después de haber alcanzado la cima.

Rodri Hernández, con la selección española. / Mariscal / EFE

Ese proceso obliga a muchos futbolistas a enfrentarse a una pregunta tan simple como compleja: qué deben hacer cuando ya se ha logrado el mayor objetivo imaginable. La desconexión, el descanso y la vuelta a los hábitos cotidianos se convierten en piezas esenciales para evitar que la intensidad del éxito derive en agotamiento psicológico.

En este contexto, Ferreiro analiza cómo podrían afrontar las vacaciones algunos integrantes de la selección española. Su interpretación se basa exclusivamente en la personalidad pública y en el comportamiento mostrado sobre el terreno de juego. Entre todos los perfiles, destaca el de Rodri, a quien define como un futbolista que "simboliza autocontrol, constancia y una disciplina que va más allá del entrenamiento".

La especialista considera que el centrocampista descansará porque entiende que recuperar energías forma parte del rendimiento, además, en su caso, debe recuperarse correctamente de la intervención a la que se sometió semanas después de la final del Mundial para solucionar unos problemas que llevaba arrastrando en su espalda.

Sin embargo, resulta difícil imaginar una desconexión absoluta. Incluso en vacaciones, Rodri podría seguir analizando partidos, observando detalles tácticos o proyectando nuevos retos deportivos. Su competitividad, señala Ferreiro, convierte el fútbol en una fuente permanente de motivación.

La cohesión del grupo como motor del éxito

Ferreiro subraya que el triunfo de España no se explica únicamente desde el plano futbolístico. La humildad, la unidad y un liderazgo compartido han sido claves para que el interés colectivo prevaleciera sobre cualquier ambición individual. Esa fortaleza mental, construida durante el torneo, puede resultar decisiva en el periodo posterior al campeonato.

Rodri, MVP del Mundial / Jose Breton / AFP7 / Europa Pres / Europa Press

Los grandes deportistas transforman la satisfacción por lo logrado en impulso para seguir creciendo. Evitan quedarse anclados en el éxito y utilizan la experiencia como motor para afrontar nuevos desafíos. Mientras la afición continúa celebrando, muchos jugadores dedican estos días a descansar, compartir tiempo con sus familias y recuperar rutinas que les devuelvan estabilidad.

Para Rodri, disfrutar del presente es esencial, pero su mentalidad competitiva hace que la siguiente meta deportiva ya empiece a ocupar espacio en su pensamiento. Su posible fichaje por el Barça o por el Real Madrid añade un componente extra de expectación a un verano marcado por la mezcla de euforia, reajuste emocional y decisiones que pueden cambiar el rumbo de su carrera.