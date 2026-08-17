Lara Ferreiro, psicóloga: "Ferran Torres necesita sentirse importante y transformar el esfuerzo en resultados visibles, transmite una seguridad alejada de la arrogancia y de una imagen provocadora"

Ferran Torres pone punto final a sus cuatro años y medio en el FC Barcelona para empezar una nueva etapa en el PSG. El delantero valenciano deja el conjunto azulgrana tras una etapa en la que ha tenido que pasar por momentos complicados, con críticas, lesiones y problemas de salud mental.

Además, su salida llega en un momento especialmente bueno de su carrera, después de haber sido uno de los protagonistas de la selección española en el Mundial y de marcar el gol que dio el título a España en la final ante Argentina.

Sobre la evolución personal del futbolista habló la psicóloga Lara Ferreiro en una entrevista concedida a 'CLARA', donde analizó algunos de los rasgos que explican la personalidad de Ferran y la manera en la que ha afrontado los diferentes momentos de su carrera.

Así es el coche de Ferran Torres, valorado en unos 50.000 euros / tg

Para la especialista, el delantero tiene una fuerte necesidad de ver que todo el trabajo que realiza acaba teniendo una recompensa: "Ferran Torres necesita sentirse importante y transformar el esfuerzo en resultados visibles".

Esa exigencia que tiene consigo mismo no significa que busque destacar constantemente fuera del campo. De hecho, Ferreiro considera que una de las características que más transmite Ferran es la seguridad con la que afronta su carrera: "Transmite una seguridad alejada de la arrogancia y de una imagen provocadora".

La experta también pone en valor la capacidad que ha tenido el valenciano para levantarse después de los momentos más complicados. El atacante ha tenido que convivir con críticas sobre su rendimiento, etapas con menos protagonismo y diferentes cambios en su carrera, pero ha seguido trabajando hasta recuperar su sitio y terminar viviendo momentos como el de la final del Mundial, donde acabó siendo decisivo.

Ferran Torres tuvo un importante impacto en el encuentro / Angel Colmenares / EFE

Esa historia de superación también ha influido en la imagen que tiene entre los aficionados, sobre todo porque no ha escondido algunas de las dificultades que ha atravesado. Además, fuera del campo mantiene un perfil bastante discreto, algo que le permite mostrarse cercano pese a ser un futbolista de primer nivel, mientras que cuando empieza el partido su actitud cambia por completo y aparece su lado más competitivo.

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Es precisamente ahí donde encaja su apodo de 'Tiburón', una forma de definir la intensidad con la que juega y que contrasta con la imagen más tranquila que suele mostrar lejos del césped. La presión, los desmarques y el trabajo sin balón son algunas de las características que más identifican su fútbol, mientras que en su vida personal prefiere mantenerse alejado de los focos.