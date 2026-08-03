Ni Lamine Yamal ni Pedri: Luis de la Fuente elige al jugador de la selección con el que se iría de vacaciones

Luis de la Fuente se ha convertido en una de las figuras más importantes del fútbol español en los últimos años. El técnico riojano llegó al cargo de seleccionador en 2022, y desde entonces ha conseguido formar un grupo sólido que ha devuelto a España a la élite del fútbol mundial.

El entrenador siempre ha defendido la importancia de construir un vestuario unido, algo que considera fundamental para competir al máximo nivel. En una entrevista concedida a 'El Mundo', el seleccionador explicó cuáles son los valores que cree que deben aprender de sus jugadores y destacó la solidaridad, el compromiso, la generosidad y el compañerismo.

Durante la conversación, De la Fuente también habló del famoso tatuaje de Marc Cucurella. El lateral catalán prometió que se tatuaría la cara del técnico, cumplió su promesa y el riojano quiso destacar el gesto: "Ha cumplido su palabra y es un principio y también un valor muy importante. Hombre de palabra".

Este es el tatuaje de De la Fuente / INSTAGRAM

El seleccionador respondió a varias preguntas sobre algunos de los jugadores de la selección, y cuando le preguntaron con qué futbolista se iría de vacaciones durante una semana, el entrenador no se lo pensó demasiado: "Para pasármelo bien, me iría con Cucurella".

Además, volvió a mencionar al lateral del Real Madrid cuando tuvo que elegir con qué jugador saldría de fiesta: "Bueno, ya que me voy de vacaciones, me llevo al mismo", comentó entre risas.

El seleccionador también reveló que dejaría las llaves de su casa a Mikel Oyarzabal y explicó que montaría un negocio con Mikel Merino, al que considera una persona "muy seria" y responsable.

INGLEWOOD (United States), 02/07/2026.- Mikel Oyarzabal of Spain celebrates scoring the 3-0 goal during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match Spain against Austria, in Los Angeles, USA, 02 July 2026. (España) EFE/EPA/CHRISTOPHER TORRES / CHRISTOPHER TORRES / EFE

De la Fuente explicó que acudiría a un concierto de Julio Iglesias junto a Marcos Llorente, y mencionó a tres futbolistas que, en su opinión, tienen cualidades para convertirse en entrenadores en el futuro: "Rodrigo, Mikel Oyarzabal, Mikel Merino tienen buena madera de entrenador".

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Además, al ser preguntado por el jugador con el que intercambiaría su armario, respondió con total sinceridad: "No creo que estemos en la misma onda. Yo los veo y pienso: 'No, no. Bendita juventud'".