Lamentable agresión antes del Nástic-Betis Deportivo: patadas, 'palazos' y sillas volando

Imágenes lamentables las que llegan desde Tarragona. Alrededor de una hora y media antes del inicio del partido entre el Nàstic de Tarragona y el Betis Deportivo, filial del equipo andaluz, se produjo un enfrentamiento entre seguidores que pudo haber tenido consecuencias muy graves.

Los aficionados llegaron a las manos, a palazos e incluso lanzando sillas, con el único objetivo de causar daños. Los incidentes ocurrieron en el Parc de les Lletres Catalanes, en L’Arrabassada, muy cerca del Nou Estadi, donde estaba previsto que a las 21:00 comenzara el duelo entre ambos conjuntos.

Según relatan varios testigos al Diari de Tarragona, se trató de un enfrentamiento entre seguidores de ambos equipos. La situación incluyó bengalas, patadas voladoras y momentos de gran violencia, aunque afortunadamente no se registraron heridos, como confirmó la Guardia Urbana de Tarragona al citado medio.

Cuando llegaron la Guardia Urbana y los Mossos d’Esquadra, la pelea ya se había dispersado, sin que se pudiera atrapar a todos los implicados. Aun así, cinco personas fueron identificadas en el lugar de los hechos.