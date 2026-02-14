Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real Madrid - Real SociedadMitja Marató BarcelonaMaratón SevillaViniciusDónde ver All Star NBAMatias AlmeydaNBA All Star 2026Barcelona - EibarFernando AlonsoJoan PradellsNàstic - Betis DeportivoBarça-AtléticoClasificación LigaTer StegenAston MartinAgenda BarçaManolo GonzálezGuardiolaJuegos Olímpicos InviernoRicard FauraPor qué no juega el BarçaFinal Copa del ReyVuelta a MurciaPartidos FA Cup hoyFechas Nations LeagueCuadro Champions FemeninaBarça - Baxi Manresa horarioBaliza V-16Feliciano LópezLEC VersusLey alquileresCalendario F1Dónde ver Mundial 2026LewandowskiEl HormigueroSarah Santaolalla Pablo Motos
instagramlinkedin

FÚTBOL

Lamentable agresión antes del Nástic-Betis Deportivo: patadas, 'palazos' y sillas volando

La violencia estalló a pocos metros del Nou Estadi, antes del inicio del partido entre ambos equipos. Cinco personas han sido identificadas

Lamentable agresión antes del Nástic-Betis Deportivo: patadas, 'palazos' y sillas volando

Lamentable agresión antes del Nástic-Betis Deportivo: patadas, 'palazos' y sillas volando / Diari de Tarragona

SPORT.es

SPORT.es

Imágenes lamentables las que llegan desde Tarragona. Alrededor de una hora y media antes del inicio del partido entre el Nàstic de Tarragona y el Betis Deportivo, filial del equipo andaluz, se produjo un enfrentamiento entre seguidores que pudo haber tenido consecuencias muy graves.

Los aficionados llegaron a las manos, a palazos e incluso lanzando sillas, con el único objetivo de causar daños. Los incidentes ocurrieron en el Parc de les Lletres Catalanes, en L’Arrabassada, muy cerca del Nou Estadi, donde estaba previsto que a las 21:00 comenzara el duelo entre ambos conjuntos.

Según relatan varios testigos al Diari de Tarragona, se trató de un enfrentamiento entre seguidores de ambos equipos. La situación incluyó bengalas, patadas voladoras y momentos de gran violencia, aunque afortunadamente no se registraron heridos, como confirmó la Guardia Urbana de Tarragona al citado medio.

Noticias relacionadas

Cuando llegaron la Guardia Urbana y los Mossos d’Esquadra, la pelea ya se había dispersado, sin que se pudiera atrapar a todos los implicados. Aun así, cinco personas fueron identificadas en el lugar de los hechos.

TEMAS