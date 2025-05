Las 'Gangas' de Gran Canaria

La derrota ante el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán condenó a la UD Las Palmas, que perdió toda esperanza de mantenerse en Primera División cuando el Deportivo Alavés se impuso al Valencia en Mendizorroza gracias a un solitario tanto de Joan Jordán desde el punto de penalti. Sin embargo, el descenso no es el único problema al que deberá hacer frente el conjunto canario.

El equipo, que arrancó la temporada con Luis Miguel Carrión al mando, decidió cambiar de entrenador a principios de octubre tras cerrar las primeras nueve jornadas como colista de LaLiga, con solo tres puntos, ningún triunfo (tres empates y seis derrotas) y 17 goles en contra.

Diego Martínez asumió el mando y logró sacar al equipo del 'infierno', finalizando la primera vuelta en la decimocuarta plaza, a seis puntos del descenso. Sin embargo, la UD Las Palmas no pudo mantener el ritmo en la segunda mitad del curso y confirmó su descenso en la jornada 36.

Los jugadores de la UD Las Palmas y su entrenador Diego Martínez al finalizar el partido de la jornada 36 / EFE

Ahora, el club pio-pio se las ingenia para retener a algunos de sus mejores talentos y regresar a Primera la próxima temporada con plenas garantías. Una tarea nada sencilla teniendo en cuenta el nivel de varios futbolistas dirigidos por Diego Martínez.

Alberto Moleiro, la 'joya' de la corona

Evidentemente, el primero que suena con fuerza para abandonar Gran Canaria es Alberto Moleiro, el futbolista más diferencial del equipo y uno de los grandes proyectos del fútbol español. El mediapunta canario, de solo 21 años, tiene un valor de mercado de 25 millones de euros. Aunque tiene contrato hasta 2026, todo apunta a que saldrá este mismo verano.

Moleiro lidera el once de Las Palmas contra el Barcelona / EFE

El inicio del curso 2024-25 de Moleiro fue opuesto al de su equipo. Fue uno de los pocos argumentos ofensivos para soñar con la permanencia, marcando tres goles en ocho partidos, uno de ellos al Real Madrid, sentando a Éder Militão y superando con mucha facilidad a un gigante como Thibaut Courtois.

Las Palmas - Real Madrid | El gol de Alberto Moleiro

Desde la irrupción de Pedri en 2019, Las Palmas no contaba con un talento tan descomunal en su plantilla. Líder con apenas 21 años, Moleiro ha firmado seis goles y una asistencia en 35 partidos, mostrando todo su repertorio: regate, visión en espacios reducidos, agilidad, último pase y pegada. Un futbolista claramente de Primera División.

Según Fabrizio Romano, el Villarreal, que ya lo quiso en enero, parte como uno de los favoritos para ficharlo, aunque tendrá competencia de varios grandes de Europa, entre ellos el Arsenal de Mikel Arteta. No hay que olvidar que el Al-Hilal llegó a ofrecer 20 millones de euros por él hace unos meses. Por suerte, Moleiro, con criterio, rechazó marcharse a una liga menor que frenara su progresión y se quedó en el club, que lamentará mucho su salida.

Mika Mármol, a por el siguiente paso

Otro de los grandes activos de Las Palmas es Mika Mármol. El central de 23 años es un defensa moderno: con buen pie, gran capacidad de corrección y solvencia en campo abierto. Su polivalencia -puede jugar también como lateral izquierdo- lo convierte en una opción muy interesante para muchos clubes.

El centrocampista del Sevilla FC Suso Fernández (d) se escapa de Mika Marmol, de la UD Las Palmas, durante el partido de la jornada 36 de LaLiga que Sevilla FC y UD Las Palmas disputan este martes en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán / Julio Muñoz / EFE

El hecho de ser zurdo le añade valor, ya que escasean centrales que jueguen a pierna natural en ese perfil. Con un valor de mercado de 12 millones de euros y experiencia en LaLiga, donde ha completado su segunda temporada tras formarse en el Barça y en el Andorra, Mármol está listo para el siguiente nivel.

Esta campaña ha disputado 32 partidos entre Liga y Copa del Rey, y el Arsenal también le sigue de cerca. Aunque la oferta sea tentadora, el jugador de Terrassa necesita sentirse importante y sumar minutos de forma constante para seguir creciendo.

Jasper Cillessen, seguridad y experiencia

El veterano guardameta neerlandés lo jugó absolutamente todo desde su llegada a Las Palmas hasta su lesión ante el Celta de Vigo. Un rodillazo con Borja Iglesias lo mandó al hospital con una perforación intestinal. Aun así, Cillessen, a sus 36 años, sigue siendo un seguro bajo palos.

Jasper Cilessen, durante un calentamiento con la UD Las Palmas / UD Las Palmas

Diego Martínez no cuenta con él, pero el ex del Barça o Valencia tiene nivel para defender la portería de un equipo de media tabla en LaLiga, aunque también podría estudiar ofertas para regresar a Países Bajos o probar en otra liga europea. Con contrato hasta junio de 2026, ya se trabaja en encontrarle un destino. Segunda División se le queda pequeña.

Javi Muñoz, 'carne de Primera'

Otra de las bajas probables por el descenso es la del centrocampista Javi Muñoz. El futbolista de Parla, que atraviesa a sus 30 años un gran momento profesional, encaja en varios equipos de Primera que buscan experiencia, talento y rendimiento inmediato.

Las Palmas - Atlético de Madrid | El gol de Javi Muñoz

El canterano del Real Madrid ha disputado 38 partidos, con un gol y tres asistencias, siendo un pilar para Diego Martínez. Desde el club ya asumen su salida. El propio presidente, Miguel Ángel Ramírez, confirmó que el ex del Eibar tiene libertad para decidir su futuro: "Estamos en Segunda División, no sé si a Javi Muñoz le apetece jugar en Segunda. Termina contrato y no sé si querrá renovar", afirmó tras la junta de accionistas del pasado jueves.

En este sentido, el Valencia ya se ha movido y le ha ofrecido un contrato de tres temporadas a razón de 1,2 millones de euros brutos por cada una, además del atractivo deportivo de jugar en Primera División.

Con un futuro incierto y una profunda reestructuración por delante, la UD Las Palmas se enfrenta a un verano crucial. Retener talento, reconstruir una plantilla competitiva y devolver la ilusión a su afición serán los principales retos de un club que, tras un paso fugaz por la élite, aspira a regresar cuanto antes a Primera División con un proyecto sólido y ambicioso. Eso sí, habrá bajas inevitables.