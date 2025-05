Diego Martínez sale en defensa de los árbitros: "No es bueno para el fútbol"

La UD Las Palmas afronta su 'sprint' final para mantenerse en Primera División. Este sábado, el club canario tiene el primer duelo decisivo ante el Valencia (18:30h CET), el primero de los tres partidos que jugará el equipo amarillo como local en busca de la permanencia.

En la rueda de prensa previa al choque, Diego Martínez ha considerado que es un "éxito" llegar vivos a estas jornadas con la esperanza de seguir en la máxima categoría del fútbol español, y ha afirmado que afrontarán un partido "complejo" ante un "histórico" como es el Valencia, que llega al choque con "mucha confianza" por su trayectoria en los últimos meses.

Además, el técnico ha enviado su apoyo al colectivo arbitral tras el ruido generado por la rueda de prensa de los colegiados designados para la final de la Copa del Rey y ha asegurado que en su equipo "creemos ciegamente en la honestidad y profesionalidad de los árbitros, y también creo que hay que empatizar un poquito".

"Lo que no podemos es someter a los árbitros a una presión extra como hemos visto las últimas semanas antes de la final. Esto no puede ser. No es bueno para el fútbol, para nuestros hijos o para la sociedad. Hay que respetar a árbitros, entrenadores, jugadores... Dentro de que cumplimos una función somos personas y tenemos sentimientos. Es un tema que transciende lo profesional y hay que ser muy cuidadosos", dijo Martínez, que esta semana será arbitrado por Ricardo de Burgos Bengoetxea, el árbitro de la final de Copa.

Sobre su equipo, el entrenador del equipo canario ha dejado en el aire la reaparición Fábio Silva, dependiendo "de sus sensaciones y de los servicios médicos" y ha definido como "fake news" la posibilidad de que Javi Muñoz juegue la próxima temporada precisamente en el Valencia.

"Empieza el show de final de temporada. El año que viene volverá a pasar lo mismo. No sé si es o no verdad. Esto es el mundo de las 'fake news'. ¡Qué más da! Si es cierto, porque es cierto, pero si no lo es nadie saldrá a desmentirlo. ¿Nos ayuda o importa para mañana? No", comentó.