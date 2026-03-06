LALIGA FC FUTURES MUNDIAL SUB 12 reunirá en Brunete las mejores canteras del fútbol internacional

La sede de LaLiga en Madrid ha acogido este viernes la presentación de una nueva edición de LALIGA FC FUTURES Mundial Sub-12, considerado el torneo de fútbol base más importante del mundo y uno de los principales escaparates del talento emergente del fútbol internacional.

El torneo nació en 2014 fruto de la colaboración entre LaLiga y la Fundación José Ramón de la Morena, con el objetivo de impulsar el fútbol base y reivindicar los valores positivos que representa este deporte. Cada temporada, algunas de las mejores canteras del mundo se dan cita en una competición que permite descubrir a las futuras estrellas del fútbol.

FUNDACIÓN JOSÉ RAMÓN DE LA MORENA

Durante la presentación, el periodista José Ramón de la Morena destacó la dimensión internacional que ha adquirido el torneo y el simbolismo de regresar a Brunete, lugar donde comenzó todo hace décadas. “Queremos comparar la mejor cantera, la nuestra, con la del fútbol sudamericano. Hace 30 años nació todo en Brunete y volvemos allí”, explicó. Además, anunció un partido inaugural especial que enfrentará a España contra el resto del mundo, con dos jugadores de cada equipo convocados para ambas selecciones. El combinado internacional estará dirigido por Bernd Schuster, mientras que el equipo español contará con Vicente del Bosque y José Antonio Camacho como seleccionadores.

Por su parte, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, subrayó el valor formativo del campeonato. “Es un mundialito que defiende los valores del deporte y reúne tres elementos fundamentales: el deporte unido a la juventud, los municipios madrileños y el amplio concepto de unión cultural hispana que nos identifica tanto por nuestro pasado”, afirmó.

El presidente de LaLiga

Javier Tebas, quiso agradecer el trabajo conjunto con la fundación organizadora. “Agradezco a la Fundación José Ramón de la Morena porque nos ponen retos cada vez mayores. Trabajar cuatro torneos de este nivel durante la temporada requiere mucho esfuerzo, mucha logística y atención para los clubes profesionales, y sin ellos sería imposible”, señaló. Tebas también destacó el simbolismo del escenario elegido: “Brunete es el lugar idóneo para celebrar este Mundial Sub-12”.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, en foto de archivo de Estela Silva / ESTELA SILVA / EFE

La alcaldesa de Brunete también quiso mostrar su agradecimiento por la elección del municipio como sede del torneo. “Gracias a todos los que han elegido Brunete como municipio de este primer mundialito en España. Como alcaldesa es un orgullo prestar el municipio a todo aquel que quiera venir”, afirmó. Además, recordó su vínculo personal con la competición: “Viví de niña este torneo y le guardo un recuerdo maravilloso; ahora vivirlo como alcaldesa será algo muy especial”.

Más allá de la competición, LALIGA FC FUTURES es siempre un torneo especial. Lo es para los niños que lo disputan y que difícilmente olvidarán una experiencia que, para muchos, supone su primer gran escaparate internacional. Pero también lo es para los amantes del fútbol base, que cada año encuentran en este campeonato una ventana privilegiada al talento del mañana.

Los aficionados más OG's todavía recuerdan nombres que dejaron huella en el torneo, como los hermanos Obama en el Atlético de Madrid, los rizos de oro de Xavi Simons o aquel Pedro Paulo, conocido como “el Ferrari blanco del Madrid”, futbolistas con un desparpajo impropio de su edad que conquistaban la atención de todos los espectadores.

Los hermanos Obama jugando la FC FUTURES / Sports de ca Nostra

De esta edición, seguro que volverán a salir nuevos nombres a los que seguirles la pista. Porque en unos años, las botas que correrán por Brunete podrían terminar dejando huella en el fútbol de élite.