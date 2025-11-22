LaLiga exige a Europa un marco común para frenar la piratería

LaLiga sigue reforzando su batalla contra la piratería. La patronal del fútbol profesional español ha instado a la Comisión Europea a aprobar cuanto antes una normativa que permita a los países miembros actuar bajo un “marco legal común” para combatir el fraude en las retransmisiones deportivas. La petición llega tras la presentación de un informe de seguimiento elaborado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO), que reconoce la “ineficacia” del marco actual y advierte que el fraude aumenta, sobre todo en “periodos deportivos de mayor actividad”.

La organización considera que las medidas voluntarias y la autorregulación “ya no son suficientes” ante la rapidez y sofisticación de las redes y servicios pirata. Según LaLiga, un apoyo legislativo europeo es fundamental para ofrecer un marco eficaz a todos los Estados miembros en esta lucha.

El informe destaca un problema estructural: la falta de cooperación de intermediarios tecnológicos como hostings, CDNs, proxies, servicios en la nube y Cloudflare, que “actúan como escudos digitales” y dificultan los bloqueos de emisiones ilegales. LaLiga ha denunciado públicamente esta situación y la ha elevado a la Comisión Europea.

La patronal, respaldada por “36 importantes empresas y organizaciones del ecosistema deportivo y audiovisual”, insiste en “la necesidad de establecer plazos claros para la retirada de las emisiones pirateadas y el cumplimiento obligatorio para todos los intermediarios, no solo los alojamientos, sino también las CDNs, los proxies inversos, los DNS alternativos o las VPN”. La creación de un marco legal europeo sólido facilitaría esta tarea y armonizaría la aplicación de medidas en toda la UE.

La estrategia antipiratería de LaLiga logró reducir un 60 % la tasa de consumo de contenidos ilegales en España en 2024, apoyada en varios fallos judiciales favorables. Sin embargo, la patronal advierte que la piratería audiovisual sigue provocando pérdidas anuales de entre 600 y 700 millones de euros para clubes profesionales y el sector deportivo español, afectando áreas de interés general como aportaciones al CSD, a la RFEF, el fútbol base, el fútbol femenino y la recaudación fiscal.

LaLiga confía en que la futura legislación europea permita actuar bajo un marco común, reforzando la eficacia de los bloqueos dinámicos y fomentando una cooperación transfronteriza real y en tiempo real. El objetivo es proteger el valor del deporte en directo y del contenido audiovisual, evitando que los piratas sigan aprovechándose de los periodos de mayor actividad deportiva.