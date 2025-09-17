LaLiga denuncia cinco cánticos ofensivos en el Ibercaja Estadio durante el partido ante el Albacete

Fiel a su cita, LaLiga denuncia de nuevo cánticos ofensivos proferidos por una parte de la grada del Ibercaja Estadio durante el partido del pasado lunes entre el Real Zaragoza y el Albacete.

Hasta cinco recoge el escrito de denuncia dirigido al Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol y a la Comisión Antiviolencia. Tres de ellos se refieren al mismo cántico: 'písalo, písalo', que, según el texto, se cantó en los minutos 34, 43 y 50 del choque por parte de "un grupo de aficionados locales ubicados en los sectores 203 y 204 de la zona baja de Gol Sur de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 5 segundos cuando un jugador visitante se encontraba tendido sobre el terreno de juego".

También recoge el escito que , desde ese mismo sector, se entonó en el minuto 50 el cántico " que lo vengan a ver, eso no es un portero, es una puta de cabaret' , dirigido al portero visitante, hacia el que, en el 87 y durante 3 segundos, también se entonó un ' eh cabrón”'.

Vía: El Periódico de Aragón