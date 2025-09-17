LaLiga denuncia cinco cánticos ofensivos en el Ibercaja Estadio durante el partido ante el Albacete
Todos proceden de la zona baja de Gol Sur y tres de ellos se refieren al 'písalo' destinado a un rival en el suelo
El Periódico de Aragón
Fiel a su cita, LaLiga denuncia de nuevo cánticos ofensivos proferidos por una parte de la grada del Ibercaja Estadio durante el partido del pasado lunes entre el Real Zaragoza y el Albacete.
Hasta cinco recoge el escrito de denuncia dirigido al Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol y a la Comisión Antiviolencia. Tres de ellos se refieren al mismo cántico: 'písalo, písalo', que, según el texto, se cantó en los minutos 34, 43 y 50 del choque por parte de "un grupo de aficionados locales ubicados en los sectores 203 y 204 de la zona baja de Gol Sur de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 5 segundos cuando un jugador visitante se encontraba tendido sobre el terreno de juego".
También recoge el escito que , desde ese mismo sector, se entonó en el minuto 50 el cántico "que lo vengan a ver, eso no es un portero, es una puta de cabaret', dirigido al portero visitante, hacia el que, en el 87 y durante 3 segundos, también se entonó un 'eh cabrón”'.
- Flick se ha propuesto ordenar el caos de Rashford
- Real Madrid - Olympique de Marsella, en directo: resumen, goles, resultado y reacciones en vivo hoy
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Real Madrid - Olympique Marsella
- Rashford la quiere volver a liar en Inglaterra
- De Zerbi explota y señala al Madrid: 'El penalti es una vergüenza
- Mateu Lahoz dicta sentencia sobre el polémico penalti que dio la victoria al Real Madrid: 'Este tipo de acciones...
- Fermín: de la carta de presentación a la realidad absoluta
- Cambio de planes para relevar a Lamine Yamal