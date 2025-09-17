Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
LaLiga denuncia cinco cánticos ofensivos en el Ibercaja Estadio durante el partido ante el Albacete

Todos proceden de la zona baja de Gol Sur y tres de ellos se refieren al 'písalo' destinado a un rival en el suelo

Un grupo de aficionados zaragocistas protestan durante el encuentro del pasado lunes ante el Albacete.

Un grupo de aficionados zaragocistas protestan durante el encuentro del pasado lunes ante el Albacete. / MIGUEL ANGEL GRACIA

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Fiel a su cita, LaLiga denuncia de nuevo cánticos ofensivos proferidos por una parte de la grada del Ibercaja Estadio durante el partido del pasado lunes entre el Real Zaragoza y el Albacete.

Hasta cinco recoge el escrito de denuncia dirigido al Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol y a la Comisión Antiviolencia. Tres de ellos se refieren al mismo cántico: 'písalo, písalo', que, según el texto, se cantó en los minutos 34, 43 y 50 del choque por parte de "un grupo de aficionados locales ubicados en los sectores 203 y 204 de la zona baja de Gol Sur de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 5 segundos cuando un jugador visitante se encontraba tendido sobre el terreno de juego".

También recoge el escito que , desde ese mismo sector, se entonó en el minuto 50 el cántico "que lo vengan a ver, eso no es un portero, es una puta de cabaret', dirigido al portero visitante, hacia el que, en el 87 y durante 3 segundos, también se entonó un 'eh cabrón”'.

Vía: El Periódico de Aragón

