LaLiga denuncia cánticos contra el Real Zaragoza en el Reale Arena

LaLiga ha hecho constar en su informe semanal ante el Comité de Competición de la RFEF y a la Comisión Antiviolencia la denuncia por cánticos ofensivos que se han producido en esta primera jornada, tanto en Primera como en Segunda, y la visita del Real Zaragoza al Reale Arena para jugar ante la Real Sociedad B tiene un amplio apartado de incidencias, con el cántico habitual que se corea en ese estadio, y en otros como El Sadar, contra los aficionados zaragocistas y contra Aragón. Del mismo modo, LaLiga también denuncia cánticos en la zona ocupada por los seguidores blanquillos, que estuvieron en la parte alta del estadio, si bien había muchos que compraron la entrada por su cuenta que estaban distribuidos en otras zonas.

LaLiga denuncia aquellos cánticos que se producen en los encuentros de fútbol que inciten a la violencia o tengan un contenido insultante o intolerante. Estos cánticos aparecen recogidos como comportamientos prohibidos y por tanto sancionables, tanto en el Código de Disciplina Deportiva de la RFEF como en la Legislación contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

Según consta en la denuncia en el minuto 30 de partido, un grupo de aficionados locales ubicados en la grada de Fondo Sur Bajo (denominada Grada Aitor Zabaleta), entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico “la Romareda, puta pocilga, donde se juntan Ligallo y Policía. Que puto olor, que porquería, con una bomba todo aquello volaría, una explosión de Goma 2 y que le den por culo a Aragón. El Osasuna que se la goza, viendo quemarse a esa Puta Zaragoza”, que también se repitió en el 92, mientras que en el 31 se cantó en esa zona "Puta España y puta selección”.

"Se ha de destacar de manera especial que los hechos mencionados se han producido únicamente desde la zona descrita, manteniendo el resto de los aficionados locales presentes en el estadio un comportamiento adecuado. El club emitió en videomarcadores una cartela de repulsa en castellano y euskera después del cántico detectado en el minuto 90+2 con el mensaje: "No a los cánticos racistas, xenófobos e intolerantes. Anima y apoya al equipo respetando al rival", hace constar Laliga

Mientras, los aficionados zaragocistas ubicados en la zona visitante, unos 645 de los más de 1.000 que estuvieron en el partido (la asistencia al estadio fue de 6.260), cantaron en el minuto 4 "Puto vasco el que no bote, eh” y en el 21 y al final del primer tiempo “Árbitro valiente, valiente hijo de puta” para que en el 68 hicieran el cántico “Písalo, písalo”, cuando un jugador local estaba tendido en el terreno destinada juego.

En el partido, además, hubo polémica porque cuando los aficionados zaragocistas se acercaron a las taquillas a comprar sus entradas, los que no habían comprado las de la zona visitante (640), los trabajadores de la Real Sociedad les instaron a no lucir los colores de su equipo. Incluso hubo a varios a los que, de primeras, no se les permitió entrar a Anoeta. No obstante, finalmente todos los zaragocistas que quisieron presenciar el partido lo pudieron hacer y el encuentro, a pesar de haber sido declarado de alto riesgo, se desarrolló sin ningún altercado en las gradas.