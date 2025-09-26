REAL ZARAGOZA
LaLiga denuncia cánticos ofensivos hacia el Real Zaragoza en El Sadar
Los responsables serían un grupo de aficionados locales ubicados en la Grada Sur Baja situados tras unas pancartas
El Periódico de Aragón
En el partido de la sexta jornada de La Liga que disputaron CA Osasuna y Elche CF, se han denunciado por parte de la Liga Nacional de Fútbol Profesional cánticos ofensivos hacia el Real Zaragoza. Los hechos tuvieron lugar en el partido que se llevo a cabo el 25 de septiembre en el estadio El Sadar a las 19.30 horas.
En el minuto 28 del encuentro, un grupo de aficionados locales ubicados en la Grada Sur Baja y situados tras unas pancartas con los lemas: "OSASUNA" y "GRADERIO SUR" entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 120 segundos el cántico "La Romareda, puta pocilga, donde se juntan Ligallo y Policía. Que puto olor, que porquería, con una bomba todo aquello volaría, una explosión de Goma 2 y que le den por culo a Aragón. El Osasuna que se la goza, viendo quemarse a esa Puta Zaragoza".
