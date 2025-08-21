LaLiga complica el regreso del fútbol al SkyFi Castalia

La lentitud de LaLiga en la implantación de los nuevos sistemas de acceso al SkyFi Castalia está causando una víctima múltiple: el CD Castellón y sus aficionados. A falta de pocas horas para el duelo contra el Real Valladolid, el club trabaja a marchas forzadas para minimizar en la medida de lo posible las incidencias relativas a los abonos y las entradas. Las demoras de LaLiga en todo el proceso están causando problemas y se prevé que también se produzcan el viernes en el momento del acceso.

Por ello, el Castellón, que no oculta su enfado con LaLiga por este asunto, pide a sus aficionados disculpas, por un lado, y comprensión y paciencia, por otro. Como explicó Mediterráneo en el inicio de la semana, las constantes demoras por parte de LaLiga van a complicar el esperado regreso del fútbol oficial al SkyFi Castalia.

Es sabido que el club albinegro lleva meses trabajando para adaptarse al nuevo sistema de tornos y la plataforma llamada SGA 2. Se trata de herramientas de LaLiga para la modernización de los procesos de ticketing y control de accesos, y que sustituyen a los manuales de los años anteriores.

El envío de carnets, afectado

En primer lugar, sin embargo, estos retrasos de LaLiga han conllevado que se opte por el software AVET. Todos estos cambios, con las consiguientes demoras, están causando limitaciones: el club no ha podido emitir entradas físicas, por lo que estas no han salido aún a la venta, y el envío de carnets se ha visto afectado, así como el acceso de los abonados y patrocinadores a su área personal vía web.

Dos fuera de casa

El enfado en el club es palpable porque, además, LaLiga desestimó la petición albinegra de disputar los dos primeros partidos a domicilio. El Castellón, con los tornos instalados y sin responsabilidad técnica en lo ocurrido, lo veía venir: consideraba que todo el proceso de cambio de sistema podía generar este tipo de problemas. Pese a ello, LaLiga consideró que con jugar el primer envite fuera de casa era suficiente para evitar incidencias.

Cesión y liberación

No ha sido así y ahora el Castellón trabaja al límite, junto a LaLiga, para asegurar que la cita del viernes se desarrolle con las menos incidencias posibles. En previsión de algunos problemas, solicita a sus aficionados que acudan al estadio lo antes posible.

Cabe recordar que la tercera jornada del campeonato se disputará también en el SkyFi Castalia. El Castellón recibirá al Real Zaragoza el sábado 30 de agosto a las 21.30 horas.