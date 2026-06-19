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FÚTBOL

LaLiga apoya a jóvenes de comunidades vulnerables de Perú a través del fútbol

La iniciativa "El balón no tiene fronteras" utilizó el fútbol para promover el respeto y la solidaridad entre un centenar de menores peruanos.

Javier Tebas, presidente de LaLiga

Javier Tebas, presidente de LaLiga / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

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EFE

Madrid

La Fundación LaLiga, junto con la Organización Internacional para las Migraciones, ha llevado a cabo una iniciativa en Perú con un centenar de niños y adolescentes en la que, a través del fútbol como herramienta educativa, se promueven valores como el respeto, la solidaridad y el trabajo en equipo y que las comunidades sean más inclusivas.

El programa, titulado "El balón no tiene fronteras", se desarrolló en Lima entre los pasados días 8 y 12 de este mes y en él también colaboró la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koica), informa LaLiga en un comunicado.

Las actividades se centraron en dos instituciones educativas públicas del distrito de Chorrillos, donde una veintena de docentes de educación física y quince líderes comunitarios participaron en un proceso de formación sociodeportivo para fomentar la integración y la convivencia pacífica a través del deporte.

También se pretende que los jóvenes desarrollen habilidades sociales y valores que les acompañen dentro y fuera del terreno de juego.

El broche fue un torneo amistoso en el estadio de la Institución Educativa José Olaya Balandra que reunió a más de 500 personas de la comunidad educativa.

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"Creemos firmemente en el poder del deporte para transformar realidades y generar oportunidades de encuentro entre las personas. Estamos muy satisfechos de colaborar en una iniciativa que demuestra cómo el fútbol puede convertirse en una herramienta para fomentar la inclusión, la convivencia y el respeto a la diversidad", señala la directora de la Fundación LaLiga, Olga de la Fuente.

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