¿Lajodimos o Vlachodimos? el nombre del portero del Sevilla que se ha hecho viral

Nacido en Stuttgart (Alemania) en 1994, Odisseas Vlachodimos es el actual portero del Sevilla. El futbolista greco-alemán se las vio esta tardecontra los jugadores del FC Barcelona que intentaron por todos los medios encajar un gol que les diera la victoria.

No obstante, uno de los hechos que se hizo viral en el terreno de juego fue el propio portero del Benfica, el cual debido a su nombre se hizo viral en España por unos momentos. ¿Por qué? Por su apellido, ‘Vlachodimos’. Este peculiar apellido ha sido objeto de bromas debido a su pronunciación en España. Este suena parecido a ‘Lajodimos’ (acción de que algo te salga mal o se estropee).

Los comentaristas del partido repetían constantemente el apellido haciendo que sonara como la expresión española. Esto trajo comentarios en las redes sociales que lo señalaron.

“Todo el partido creyendo que el portero se llama Lajodimos, es que lo oigo todo el tiempo” decía un usuario en Twitter. Por otro lado, los comentaristas parecieron darse cuenta de esto, ya que a medio partido se le empezó a señalar como ‘Odisseas’ su nombre. Una anécdota que ha servido para recordar nombres de futbolistas graciosos.