Entre lágrimas y con una mirada al cielo: el homenaje del hijo de Miguel Ángel Russo a su padre tras su fallecimiento

Miguel Ángel Russo, histórico entrenador de Boca Juniors, falleció el pasado 8 de octubre tras una dura lucha contra una enfermedad. El técnico argentino perdió la vida a raíz de un paro cardíaco, producto de una larga lucha contra el cáncer, diagnosticado unos años antes.

La situación se agravó el pasado lunes, cuando la preocupación por el estado de Russo fue creciendo. Russo estaba en casa desde hace unos días intentando recuperarse y no estuvo el pasado domingo en la goleada de Boca a Newell's. Era un entrenador tremendamente respetado y querido en el club. Cumplía ahora su tercera etapa en el segundo equipo con más Libertadores de la historia (seis) y conquistó una Liga y una Copa de la Liga (2019-20).

Un golpe muy duro su hijo Ignacio

Su pérdida fue un golpe muy duro para el mundo del fútbol. Su hijo, Ignacio Russo, jugador de Tigre, estuvo en la Bombonera durante el velatorio, observando con lágrimas cómo una multitud de aficionados, jugadores y entrenadores despedían a su padre. 'Nacho' le hizo la mejor dedicatoria posible a Miguel. A pesar de todo el dolor, viajó a Rosario para jugar con su equipo y le regaló el mejor tributo posible: un gol con una dedicatoria especial. "Si no juego, se levanta y me caga a puteadas", decía Nacho.

Sucedió en el minutos 21', cuando José David Romero corrió contra todos. Llegó hasta el área y le brindó el gol a Nacho, que entraba solo por la derecha, para que la empujara y marcara un gol sentimentalmente indescriptible. Ignacio no pudo contener las lágrimas, mientras miraba al cielo. Se arrodilló en el campo y rompió a llorar, mientras sus compañeros corrieron a abrazarlo y consolarlo.

"Fueron semanas, meses y días muy duros. Desde el club apoyaron mi decisión de jugar y Diego (Dabove) sabía lo que estaba pasando. Hoy es un día para recordarlo con una sonrisa, que era algo característico de él. Le mando un beso al cielo", dijo Nacho, con la voz entrecortada durante el post partido, que finalizó 1-1.

Agradecido con todo el apoyo

Acto seguido, se mostró profundamente agradecido por todas las muestras de cariño que recibió: "No tomaba magnitud de lo que genera, para mí era solamente Miguel, mi papá, con el que tenía charlas, discutía, tomaba un café y que cuando me peleaba, no le hablaba... Lo disfruté un montón, me va a seguir apoyando y acompañando. Esto se lo dedicó a él", decía.

"Agradezco a la gente del fútbol y a toda la vida. Gente que no lo conoció y clubes de afuera lo saludaron. No podíamos entender la magnitud de todo. Lo disfruté un montón, estoy feliz dentro de este momento duro y el agradecimiento es eterno. Seguramente él esté feliz", agradeció finalmente.