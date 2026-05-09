Kroos elogia a Luis Enrique y pone al Paris Saint-Germain como ejemplo

Toni Kroos ha vuelto a situarse en el centro del debate futbolístico tras analizar la actualidad del fútbol europeo en su pódcast, donde destacó el rendimiento del Ousmane Dembélé y el trabajo de Luis Enrique al frente del Paris Saint-Germain, al tiempo que dejó una reflexión interpretada como una crítica indirecta a la gestión de egos en el Real Madrid CF.

El PSG como modelo de control y disciplina

Kroos subrayó la capacidad de Luis Enrique para gestionar una plantilla repleta de estrellas sin generar conflictos visibles. El alemán destacó que las decisiones del técnico español responden a criterios tácticos y físicos, incluso cuando implican sustituir a jugadores determinantes en momentos clave.

"Nadie se queja. Y eso demuestra mucho sobre el respeto que se le tiene a un entrenador", señaló Kroos, resaltando la autoridad del entrenador asturiano en un vestuario de alto nivel competitivo.

Luis Enrique pasa facturas: "¿Os acordáis de lo que dije...?" / Archivo

Dembélé, ejemplo de actitud colectiva

Uno de los focos principales del análisis fue Ousmane Dembélé, sustituido alrededor del minuto 65 en un partido de la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich. Lejos de mostrar frustración, el atacante francés aceptó la decisión y apoyó a sus compañeros desde el banquillo.

"Ves lo que hace él y lo que haría el 90% de los que creen que son estrellas", explicó Kroos, destacando la diferencia entre la reacción del francés y la de otros futbolistas de élite.

El exjugador del Real Madrid enfatizó que este tipo de comportamientos refuerzan la cohesión del grupo y evidencian una mentalidad colectiva por encima de lo individual.

Asistencia de Dembélé a Doué en la final de la 2024/25 / Televisión Española

Una crítica velada al exceso de ego en la élite

En su análisis, Kroos también se refirió a la actitud de ciertos jugadores que reaccionan negativamente al ser sustituidos, criticando gestos de descontento o actitudes individualistas.

"Empiezan a hacer gestos en el campo y luego se sientan en el banquillo como una salchicha enfadada", comentó el alemán, en una frase que ha sido ampliamente interpretada como una alusión indirecta a algunos de los grandes nombres del fútbol actual.

Un mensaje que trasciende al PSG

Más allá del elogio al conjunto parisino, el discurso de Kroos ha sido interpretado como una reflexión sobre la situación actual del Real Madrid CF, donde en los últimos años se ha debatido sobre liderazgo, jerarquías internas y gestión del vestuario.

Su análisis apunta a una idea clara: el éxito de los equipos de élite no depende únicamente del talento individual, sino de la capacidad de sus estrellas para aceptar el rol colectivo y la autoridad del entrenador.

El valor del colectivo sobre las individualidades

Kroos cerró su reflexión defendiendo que el éxito del PSG no se explica solo por la calidad de sus jugadores, sino por la forma en que el entrenador ha logrado integrarlos dentro de un sistema común.

"Es un éxito de equipo", resumió el exinternacional alemán, reforzando la idea de que la disciplina y la gestión del ego son factores decisivos en el fútbol de élite actual.