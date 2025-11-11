Aire fresco y calor para el futuro de Osasuna: Kosner será patrocinador hasta 2028

Los patrocinios deportivos son imprescindibles para la vida de los equipos. Más, si se trata del espónsor que aparece en el frontal de la camiseta. Un lugar sagrado, hasta no hace tanto inmaculado, pero que marcas como Kosner han respetado con acuerdos de colaboración como el que mantienen desde 2023 con Osasuna. Un club, todavía, con todo lo que ello implica, que anunció este miércoles la renovación de su compromiso con la marca de climatización. Un acuerdo estratégico para el futuro de la entidad.

Un acuerdo clave para el 'Futuro Tajonar'

"Ahora tenemos que afrontar la ampliación de Tajonar, que nos hace ilusión, pero requiere un esfuerzo humano y de recursos económicos. Agradezco a Kosner por ampliar el acuerdo hasta después de las obras", explicó Luis Sabalza, presidente de Osasuna. Una declaración que encierra la filosofía de un apoyo mutuo que es más que un nombre en una camiseta, porque sin esa ciudad deportiva no existiría la institución que, a diferencia de otros compañeras del fútbol moderno, siempre ha sido transparente.

Por eso, en agosto anunciaba, con todos los detalles, lo que será Futuro Tajonar, un proyecto por el que ampliará sus instalaciones con una inversión declarada de 18 millones de euros. Así, Osasuna cuenta con dos 'calderas': una, la del Sadar, un templo que quiere volver a erigir como su fortín; y otra, la de Kosner, que será un aliado fundamental para la construcción de un estadio, dos campos de hierba natural, otros dos de hierba artificial y un edificio de dos plantas para el trabajo diario del primer equipo.

Hemos superado juntos momentos muy duros: sobrevivimos a una ruina absoluta, subimos, acariciamos el cielo en Sevilla y pisamos Europa. Lo hicimos juntos y lo volveremos a hacer juntos Luis Sabalza — Presidente de CA Osasuna

"De donde venimos, sabemos que hay que mantener siempre la humildad, los pies en el suelo y el respeto por la categoría. Hemos superado juntos momentos muy duros: sobrevivimos a una ruina absoluta, subimos, acariciamos el cielo en Sevilla y pisamos Europa. Lo hicimos juntos y lo volveremos a hacer juntos", dejó muy claro Sabalza, con la mirada atenta de los jugadores de Osasuna. Incapaz de firmar un inicio de temporada como el que Alessio Lisci habría deseado, pero con la firme convicción de cambio.

Kosner y Osasuna, un vínculo a largo plazo

De ahí que en momentos de zozobra deportiva, la calma institucional y financiera es un firme colchón desde el que saltar para enderezar el rumbo. Kosner se ha convertido en un aliado de Osasuna en un contexto en el que muchos equipos han transitado de unos socios a otros, sobre todo tras el fin, por ley, de las casas de apuestas. Estas compañías fueron sustituidas durante un tiempo por otras relacionadas con criptoactivos, hasta que vínculos como el que acaba de renovarse evidenciaron el valor de las alianzas a largo plazo.

Kosner, marca de climatización comercializada en España y Andorra por Grupo Saltoki, ha buscado sinergias en el fútbol que van más allá de una estampación. Su apoyo al deporte se plasma en otros acuerdos como el que mantiene con el Deportivo, también recién renovado. Baskonia, Elche, el Athletic Club femenino, Real Sociedad, Elche, Racing... Las sociedades son múltiples y en todas ha encontrado retorno a través de acciones humanas como la que sirvió de rúbrica para el nuevo acuerdo.

Camisetas de partido y entrenamiento

Un evento celebrado en la sede de Saltoki Home, en Pamplona. "Desde el inicio de la colaboración, se ha puesto todo el empeño para que la marca se integrara en el ecosistema del club. Estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos y confiamos en seguir construyendo juntos nuevas oportunidades que beneficien tanto a Kosner como a Osasuna", valoró Irene Martín, directora de Marketing y Comunicación de Saltoki, en un acto con clientes, que pudieron participar con los jugadores de Osasuna en un concurso.

Y al final, una foto de familia, con todos los participantes por igual, que rubricó la renovación de Kosner, que seguirá ocupando la parte frontal de la camiseta de Osasuna durante las temporadas 2026/2027 y 2027/2028. El acuerdo también incluye la ropa de entrenamiento, de manera que los jugadores y el cuerpo técnico lucirán la imagen de Kosner como patrocinador principal de 'Main Training'. Por lo que cada éxito y reto del club se concebirá al calor y el aire fresco de su principal patrocinador.