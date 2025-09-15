Kodro: «Ha sido penalti, estaba cerca, la explicación no me ha convencido»

Kenan Kodro, que estrenó titularidad, tenía claro lo que había visto en el campo. «Ha sido penalti, estaba cerca y la explicación del árbitro no me ha convencido mucho pero tenemos que respetar sus decisiones», dijo el punta, reconociendo que la primera parte había sido buena pero que en la segunda «no hemos dado la talla», señaló en Aragón TV.

Por su parte, Adrián Rodríguez señaló que habían sido «bastante superiores» al Albacete pero «está faltando esa suerte de cara a la portería». El meta se mostró satisfecho de poder mantener la titularidad. «Ha venido Esteban, que tienen un gran currículum, y el míster me ha dado la oportunidad y eso quiere decir que estoy haciendo las cosas bien», indicó.

Vía: El Periódico de Aragón