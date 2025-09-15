Kodro: «Ha sido penalti, estaba cerca, la explicación no me ha convencido»
Adrián Rodríguez cree que al equipo le falta "suerte" de cara a la portería
El Periódico de Aragón
Zaragoza
Kenan Kodro, que estrenó titularidad, tenía claro lo que había visto en el campo. «Ha sido penalti, estaba cerca y la explicación del árbitro no me ha convencido mucho pero tenemos que respetar sus decisiones», dijo el punta, reconociendo que la primera parte había sido buena pero que en la segunda «no hemos dado la talla», señaló en Aragón TV.
Por su parte, Adrián Rodríguez señaló que habían sido «bastante superiores» al Albacete pero «está faltando esa suerte de cara a la portería». El meta se mostró satisfecho de poder mantener la titularidad. «Ha venido Esteban, que tienen un gran currículum, y el míster me ha dado la oportunidad y eso quiere decir que estoy haciendo las cosas bien», indicó.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Barcelona - Valencia, en directo hoy
- El dardo de José Andrés a Yolanda Díaz por la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
- El toque de Flick provocó un 'vendaval' en el vestuario
- Flick castiga a Raphinha por llegar tarde
- Joan Laporta enfada a la UEFA y a la FIFA
- El alivio de Huijsen tras su expulsión: 'Gracias por ser tan buenos
- Maldini no da crédito con Jesús Gil tras la expulsión de Huijsen: 'En la vida
- Lesión Lamine Yamal: Parte médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Barça