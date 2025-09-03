Kodro, Aguirregabiria y Akouokou ya están trabajando, sólo falta Andrada
Tres de los cuatro últimos fichajes ya se han unido al equipo este miércoles, el guardameta argentino todavía no ha llegado a Zaragoza
Carmen Carnicer
Los nuevos fichajes del Real Zaragoza, Kodro, Aguirregabiria y Akouokou que llegaron en la última jornada del mercado ya están trabajando con el grupo en la sesión de este miércoles, a excepción de Esteban Andrada. Tal y como ha informado este diario, el guardameta, procedente de Rayados de Monterrey, no ha llegado todavía a la capital aragonesa por lo que no se unirá al conjunto blanquillo hasta, previsiblemente, este jueves.
Además, en el entrenamiento tampoco ha estado presente Valery por reparto de cargas y Paulino, que sí ha participado, ha preocupado a los técnicos al recibir un fuerte golpe, dada su reciente sobrecarga en el isquiotibial izquierdo. El próximo encuentro del Real Zaragoza será este sábado frente al Valladolid en el Ibercaja Estadio a las 18.30 horas, un partido clave para Gabi que con los últimos refuerzos podrá perfilar un once más competitivo en el que podría estar el arquero argentino.
