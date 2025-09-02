Kodro y Aguirregabiria y quizá Akouokou entrenarán ya este miércoles con el Real Zaragoza
Andrada, cuya llegada está prevista para este miércoles, no se ejercitará hasta el jueves con sus nuevos compañeros
Jorge Oto
En principio y salvo cambio de planes, tres de los cuatro últimos fichajes del Real Zaragoza tienen previsto ejercitarse ya este miércoles a las órdenes de Gabi. Es segura la presencia de Martín Aguirregabiria y prácticamente garantizada la de Kenan Kodro, y también hay numerosas opciones de que Paul Akouokou llegue a tiempo para participar en la sesión, programada a las 10.00 en el Ibercaja Estadio. En todo caso, la presencia del mediocentro marfileño no es segura.
Sí que lo es la ausencia del argentino Andrada, cuya llegada a tierras aragonesas se demorará algo más, lo que le impedirá entrenar hasta, previsiblemente, el jueves con sus nuevos compañeros. El meta, que no contaba para los Rayados de Monterrey, podría, eso sí, formar parte de la convocatoria de Gabi de cara al encuentro del sábado ante el Valladolid.
