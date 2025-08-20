Kike Pérez cierra la puerta del Málaga CF a más incorporaciones

Kike Pérez, director general del Málaga CF, compareció esta mañana ante los medios en pleno centro de Málaga, que esta semana celebra su Feria. El directivo confirmó que el club no realizará más incorporaciones en este mercado de verano, descartando la opción de traer a un extremo y/o un mediocampista que sustituya a Luismi, que parece estará varios meses lejos de los terrenos de juego.

El límite salarial

Preguntado por la opción de fichar a un mediocentro tras la lesión de gravedad de Luismi Sánchez, Pérez fue tajante: "La verdad es que no, nosotros, cómo bien sabéis, dependemos del límite salarial. Este año el Málaga tiene 11.750.000 euros de límite, dos millones más con respecto al año pasado. Ese límite lo tenemos ya consumido. Confianza plena en el equipo que tenemos. Ha sido un gran verano, con las incorporaciones que han venido."

Mercado cerrado

"En principio damos por cerrado el mercado. Salvo que pasara algo, algún contrato de patrocinio o algo que pudiera aumentar ese límite salarial. Creo que hay que poner en valor es todo el trabajo del verano, no ese último fichaje. En el fútbol no hay un salvador, los objetivos los logra el equipo. Nosotros confiamos en la plantilla que se ha confeccionado. Ha pasado esta fatalidad con Luismi, pero tenemos que confiar en lo que tenemos y mirar hacia delante."

La lesión de Luismi se suma a la de Ramón, al que todavía tardaremos en ver sobre los terrenos de juego. Además, existe la posibilidad de que Izan Merino dispute el próximo Mundial sub-20 que la selección española disputará en Chile del 27 de septiembre al 20 de octubre.

Por otro lado, también queda descartado el fichaje de un extremo. Hace unos días, durante la presentación de Javi Montero, Loren Juarros admitía que se barajaba la opción de fichar a un jugador de banda, pero "sin opciones avanzadas". Esto deja a Joaquín Muñoz, David Larrubia y Julen Lobete cómo los únicos extremos puros del equipo, a excepción de un Haitam que continúa su proceso de recuperación.

Kike Pérez también fue cuestionado sobre la posibilidad de traer un futbolista fuera de mercado aprovechando la lesión de larga duración de Luismi: "La norma es clara. Con una lesión de larga duración, puedes fichar a otro futbolista por el 80% de su salario, pero es que al jugador lesionado hay que seguir pagándole. Entonces, el club tiene que ser sostenible, no podemos pillarnos los dedos. El límite es el que tenemos", declaraba Pérez, que deja claro que la negativa a realizar más incorporaciones depende de ese límite salarial, y no tanto del número de fichas en el primer equipo.

De esta manera, Sergio Pellicer ya sabe con que plantilla disputará esta campaña, al menos, hasta el mercado de invierno del próximo mes de enero. Una plantilla que puede verse un tanto desequilibrada, sobre todo en el centro del campo.

El trabajo en las oficinas

"Gastamos el dinero que generamos, y hay que sentirse orgulloso del volumen de negocio que hemos crecido esta temporada y del límite que tenemos. No se puede tirar por tierra que tenemos dos millones más del límite del año pasado, cuando veamos el límite de los demás equipos, estoy seguro de que estaremos entre los 7 u 8 con más límite salarial, así que es para estar orgulloso".