Kike Fernández y Samu, con el primer equipo
Kike Fernández y Samu fueron los dos fabrilistas que se ejercitaron ayer con el primer equipo y son los que tienen más opciones de estar en el banquillo de Riazor esta noche ante el Huesca. Las bajas de José Ángel y Gragera dejan diezmada la rotación blanquiazul.
Vía: La Opinión A Coruña
