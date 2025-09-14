Kevin Medina, el único aprobado en el suspenso general del Córdoba CF en Andorra

CARLOS MARÍN (2)

Desconcentrado

Sigue dejando sensaciones preocupantes. Concedió el primer gol y pudo hacer algo más en el segundo.

CARLOS ISAAC (2)

Superado

No supo frenar las acometidas andorranas por el perfil izquierdo del ataque. Aportó arriba, pero sufrió demasiado en defensa.

XAVI SINTES (3)

Desubicado

Fuera de sitio en múltiples ocasiones. No supo aguantar bien a Lautaro y habilitó a Kim Min-Su en el segundo tanto local.

FOMEYEM (4)

Lo intentó

Se desfondó y trabajó conforme a lo habitual, aunque tampoco anduvo acertado. Permutó su sitio con Sintes a lo largo de la cita, pero siempre exigido.

VILARRASA (4)

Necesita dar más

Se sigue esperando al catalán, que aún no termina de cuajar. Bien en defensa, aunque muy poco en ataque, donde debe despuntar.

ISMA RUIZ (4)

Trabajo

No negocia ninguna galopada, aunque poca incidencia con balón. Anduvo algo perdido el granadino, que no logró sostener las transiciones andorranas.

THEO ZIDANE (3)

Poca aportación

Testimonial la primera mitad del francés, que fue sustituido al descanso. No logró afianzar las buenas sensaciones que dejó ante el Castellón.

DANI REQUENA (4)

Voluntarioso

Trató de sumar en ataque, pero nunca encontró el espacio. Con balón, poco. No generó ni repartió juego en el Principado. Intervino en el 0-1.

JACOBO (3)

Sin incidencia

Derrochó voluntad, pero poco más. No desbordó ni generó peligro, ni en banda ni reconvertido a la mediapunta. El equipo lo notó y sin él, el Córdoba CF produce menos.

KEVIN MEDINA (6)

El mejor

Sustituido al descanso, pese a que había sido el mejor del primer acto. 45 minutos le bastaron para llevarse ese galardón particular. Incisivo, insistente e incluso comprometido en defensa.

SERGI GUARDIOLA (3)

Sin gol

Aportó algo de oxígeno arriba y en sus botas se gestó el primer tanto, pero sigue sin ver puerta. Cinco jornadas y aún no ha inaugurado su casillero. En Andorra no encontró ni opciones para hacerlo.

DIEGO BRI (3) De paso.

ADRIÁN FUENTES (4) Dos disparos.

DALISSON (3) Poco.

JAN SALAS (3) Debut discreto.

CARRACEDO (4) Intentó agitar.