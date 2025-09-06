Kevin Medina, goleador ante el Castellón: “Me quedo con la reacción del equipo”

Estreno goleador soñado y sensaciones inmejorables. Ese fue el sello de Kevin Medina en la victoria del Córdoba CF ante el Castellón en El Arcángel (2-1), en la que el malagueño no solo saltó al rescate tras la lesión de Pedro Ortiz en la primera mitad, sino que también acabó abanderando a los de Iván Ania para sellar la ansiada -y necesaria- primera victoria de la temporada 2025-2026 en LaLiga Hypermotion, que lleva mucho de su firma... «Me quedo con la reacción que ha tenido el equipo, con que le hemos dado la vuelta al partido. Estamos muy contentos. Había que darle una alegría a esta afición, que no para de animar en los partidos», expresó el atacante tras la cita.

Cambio de dinámica

Y es que el cruce pronto se puso cuesta arriba para los de blanquiverde, tras una acción combinativa orellut que se tradujo en el 0-1 apenas consumidos los primeros 20 minutos de pleito… El resto de la primera mitad, además, no mejoró la estampa: «Corregir los errores... Los cambios salieron bien. Hay que quedarse con el segundo tiempo y con la reacción del equipo», insistió Medina, repasando algunas de las instrucciones que recibió el vestuario durante un entretiempo «de ajustes».

«Antes justo del gol, el míster me estaba diciendo que llegase al segundo palo. Cuando veo a Albarrán abrir, veo que me cae. Luego, tengo que empujarla», continuó explicando.

A nivel personal

En la faceta individual, el ex del Málaga igualmente reconoció que se marcha con cierto regusto agridulce de la cita: «Estoy aquí para ayudar al equipo, ya sea de lateral, extremo o desde el banquillo. Me quedo con la espinita de poder haber dejado el resultado más favorable para nosotros, con el 3-1, pero no he tenido suerte. Hay que seguir mejorando», aseveró. «Hicimos bueno el punto ante el Real Valladolid con esta victoria. Hay que seguir trabajando para la semana que viene», añadió ambicioso.