Kevin De Bruyne, sobre su infancia: "A los 5 años fui devuelto al orfanato por mis padres adoptivos, a los 14 años fui adoptado de nuevo y a los 15 años me trajeron de nuevo por mi timidez"

Kevin De Bruyne es uno de los centrocampistas más destacados del fútbol. El belga se dio a conocer en el Genk, pasó por el Chelsea, el Werder Bremen y el Wolfsburgo antes de convertirse en una leyenda del Manchester City.

Sin embargo, detrás del éxito del futbolista hay una historia personal que marcó su carácter. De Bruyne ha hablado en varias ocasiones de los momentos difíciles que tuvo que afrontar durante su infancia y adolescencia, una etapa marcada por el rechazo y la sensación de no encajar.

Nacido en Drongen (Bélgica) en 1991, Kevin empezó a destacar desde muy pequeño por su talento con el balón y su capacidad para entender el juego. Su pasión por el fútbol le llevó a formarse primero en el Gante y posteriormente a dar el salto al Genk, uno de los clubes más importantes de Bélgica.

De Bruyne no lo está pasando bien en el Mundial / EUP

Ese cambio supuso un gran sacrificio para el futbolista, ya que tuvo que abandonar su entorno habitual porque el Genk se encontraba a unos 150 kilómetros de su localidad natal. El club encontró una familia de acogida con la que vivió durante una temporada mientras compaginaba los entrenamientos con sus estudios.

Al principio, la experiencia parecía positiva para el centrocampista, que se adaptó fácilmente a su nueva vida: "Me fue muy bien en la escuela, en el fútbol y en casa. No había ningún problema".

Pero todo cambió cuando llegó el momento de regresar a casa durante las vacaciones. Al entrar por la puerta, vio a su madre llorando y pensó que había ocurrido algo grave, aunque la noticia que recibió le dejó marcado, ya que la familia de acogida no quería que volviera. Según explicó, el motivo estaba relacionado con su forma de ser, ya que consideraban que era demasiado reservado: "Me dijeron que era demasiado callado, muy tímido y que era difícil".

Kevin De Bruyne, jugador del Nápoles / EFE

Aquella situación supuso un golpe muy duro para el belga, que sintió que había sido rechazado por ser como era. Durante días tuvo que asimilar algo que no esperaba, pero decidió transformar esa decepción en una motivación para seguir persiguiendo su sueño de convertirse en futbolista profesional.

"Ese día estuve disparando un balón contra una pared durante horas. Me dije en voz alta que todo iba a estar bien, que en unos meses estaría con el primer equipo y que no volvería a fracasar", recordó De Bruyne.

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El centrocampista aseguró que no hay que tirar la toalla ante los problemas: "No podemos dejar que el mal de los demás afecte nuestras vidas. Nunca hice nada malo, siempre hice lo mejor que pude".