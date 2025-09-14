Kenan Kodro y Dani Gómez, Gabi prepara un doble cañón ante el Albacete

Gabi planea un once muy ofensivo en el Real Zaragoza ante el Albacete y esta semana ha ensayado con Dani Gómez y Kenan Kodro como referencias en el conjunto zaragocista, por lo que el ariete donostiarra e internacional con Bosnia debutaría en el once de inicio, tras tener sus primeros minutos ante el Valladolid, cuando salió en el minuto 64 en lugar de Pau Sans y coincidió 20 minutos con el delantero madrileño, hasta que este fue suplido por Soberón.

Dani Gómez ha visto puerta en ese duelo ante el conjunto blanquivioleta y también lo hizo contra el Castellón, en el único encuentro que ha empezado en el banquillo y es ahora mismo el delantero más indiscutible en la nutrida nómina que tiene el Zaragoza. Y es que, además de Gómez y Kodro, que llegó cedido del Ferencvaros húngaro sobre la bocina del mercado, cuenta con Soberón, Bazdar, la polivalencia de Pau Sans o Cuenca, que pueden caer también a banda, y Bakis, que al final no ha salido ni antes del final del mercado, rota su posible marcha al Vanspor, ni después y se queda hasta enero, aunque el ariete turco sabe que va a tener muy difícil jugar.

El Zaragoza, si Gabi confirma esa intención de jugar con Kodro y Dani Gómez en punta, tal y como ha ensayado, se alinearía con un 4-4-2, en el que Kodro sería la referencia más fija para intentar aprovechar la debilidad defensiva del Albacete, el equipo más goleado de la categoría, con Dani Gómez como segundo punta.

En esa apuesta, Paulino y Sebas Moyano serían los más firmes candidatos para ocupar las alas, puesto que Valery, tras su pretemporada al margen en el Girona y de no jugar ante el Valladolid por unas leves molestias, parece que tendrá que esperar un poco más para entrar en un once donde la entrada de Paul Akouokou en el medio también parece más que fija.