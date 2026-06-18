El Karvina, ganador de la Copa checa y clasificado para la Europa League, descendido por amaño de partidos

Cosas del fútbol de antaño que en nuestro país parecen ya haber quedado atrás, en otros todavía son una circunstancia muy palpable. El Karvina checo ha vivido un final de temporada magnífico, quedándose a nada de disputar el play-off por el título aunque finalmente solo se llevó a la saca la Copa, con la que se ganó el billete de acceso a la fase de clasificación de la UEFA Europa League. Podían vivir una temporada de ensueño, pero todo se ha ido al traste tras haber sido descendido a segunda por amaños en 2024 y penado a una multa de 420.000 euros.

El club checo se había ganado la posibilidad de disputar la segunda competición continental tras realizar un tramo final de temporada prácticamente impecable. Novenos en la clasificación final de la liga regular, se enfrentó en las semifinales de la fase de acceso al play-off por el título al Pardubice (8º), al que venció por 1-3. No obstante, se quedó a un paso de la fase final, al caer con claridad (1-3) ante el Sigma Olomuc (7º) en la final del play-in.

Por contra, la historia sí terminó bien en la Copa checa, donde fue superando rondas hasta plantarse en la final. Allí se enfrentó al Jablonec, cuarto clasificado en la Liga y contra el que perdió los dos partidos del torneo doméstico. Sin embargo, la moneda cayó de la otra cara y ganó la final copera con claridad remontando el tanto rival inicial: 1-3. Gracias a la consecución de la Copa, el Karvina también ganó un billete para la fase clasificatoria de la Europa League.

Remontarse al 2024

Pero ha perdido todo lo logrado y ha manchado su imagen gravemente. Para entender los motivos del descenso hay que remontarse al 2024. El Karvina se jugaba la permanencia, y según el dictamen, optó por amañar los tres encuentros restantes: un partido contra el Cesky Budejovice y otros dos encuentros del repechaje contra el Vyskov.

Además del descenso de categoría, la Comisión Disciplinaria de la Asociación del Fútbol Checo (FACR) también ha impuesto sanciones e inhabilitaciones. En primer lugar, ha multado con 125.000 euros al alcalde de Karvina y representante del club, Jan Wolf, que queda inhabilitado por doce años para cualquier actividad relacionada con el fútbol. Por otra parte, ha impuesto sanciones conómicas de 800 a 6.000 euros e inhabilitación de 15 meses a 12 años a los jugadores del club Nicolas Tilkeridis, Daniel Kubát, Jakub Tlusty, Lumír Ciz y Jiri Remias.

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Beneficiados por el descenso

En caso de ser expulsado, el Hradec Králové ocuparía su puesto en el play-off de la UEFA Europa League, asegurándose la fase clasificatoria. Asimismo, el Jablonec entraría en Europa desde la R2 de la UEFA Conference League, sustituyendo al Hradec. El sorteo de dicha ronda es este miércoles, así que no hay mucho margen de decisión.