Ni Kaká ni Neymar: Guti revela al único futbolista que le hizo sombra y se olvida de varios 'cracks'

Los vídeos virales de los retos a exfutbolistas eligiendo a sus jugadores favoritos se han convertido en la nueva tendencia en las redes sociales. Hace unas semanas, el exentrenador del Barça, Xavi Hernández, seleccionaba al único jugador que consideraba que fue mejor que él mismo en su época.

Ahora es el mediocentro del Real Madrid de los 'Galácticos', José María Gutiérrez, 'Guti', ha hecho lo propio y ha sorprendido a muchos con todos los nombres que ha dejado pasar antes de seleccionar a su candidato.

Guti junto a CR7 en su última etapa como madridista. / Denis Doyle

El vídeo, publicado por el creador de contenido Rulas 24, Unai Zaballa, ha suscitado las críticas hacia el exfutbolista de algunos: "La mitad de los que han salido eran mejor que Guti en su 'prime'", indican.

Otros son más duros y menosprecian al madrileño: "Todos los que han salido fueron y son mejores que este eterno suplente. Vivió de un taconazo a Benzema que le salió bien. Un paquete de manual", se puede leer.

Sin embargo, también hay quien cree que el que fuera canterano madridista está en lo cierto: "Los que dicen que con Pedri tuvo que haber parado es porque comenzaron a ver fútbol por TikTok".

El único futbolista mejor que Guti

El vídeo empieza como cualquier otro del estilo: "Quédate callado hasta que diga un jugador mejor que tú", apunta Zaballa antes de empezar a soltar la retahíla de nombres.

"Franco Mastantuono... Xavi Simons... Eriksen...", mientras Guti sigue impasible mirando a cámara con cara de póker. Tampoco lo hace al escuchar el nombre de otros futbolistas de calidad actuales, como Gavi, Dani Olmo o Arda Güler.

Pedri durante el último partido de Champions contra el Olympiacos. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Uno de los futbolistas mencionados que tampoco hacen cambiar el rostro del ex del Madrid es Pedri, quien muchos consideran el heredero natural de Iniesta, y a este mejor que Guti. En los mencionados comentarios, no se la dejan pasar: "Hombre Guti.... en Pedri ya tenías que haber parado solo por regularidad", indica uno.

Ni Mesut Özil, ni Neymar, ni siquiera se considera inferior a Kaká. Sin embargo, después de varios nombres llega el único al que reconoce que fue superior: Ronaldinho.

Guti pasó prácticamente toda su carrera en el Real Madrid, hasta que en 2010 fue traspasado al Besiktas turco. Durante su etapa como blanco, que inició en 1995, el canterano sumó 542 partidos oficiales en los que anotó 77 goles y repartió 95 asistencias.