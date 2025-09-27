Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

El Juvenil A visita al Oviedo en El Requexón

RAC

A Coruña

El Juvenil A de Miguel Figueira visita esta tarde a las 16.15 horas las instalaciones del Requexón para medirse al Oviedo, uno de los conjuntos de mayor nivel del grupo. Tras la derrota en la jornada inaugural en A Madroa ante el Celta, el equipo coruñés goleó al Racing de Ferrol en Abegondo (5-1) y ahora aspira a otro triunfo ante un conjunto que ha sumado dos empates.

Vía: La Opinión A Coruña

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas