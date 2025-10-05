El Juvenil A del Deportivo estrena el campo Arsenio Iglesias
RAC
El Juvenil A del Deportivo, entrenado por Miguel Figueira, estrenó el campo 1 de la Ciudad Deportiva, que desde la semana pasada lleva el nombre de Arsenio Iglesias. Para la ocasión, el club coruñés invitó a uno de sus nietos para que hiciese el saque de honor del partido que enfrentó a los blanquiazules con la Gimnástica de Torrelavega. El conjunto coruñés venció 4-1 gracias al doblete de Miguel de Labra y a los goles de Lucas Regueiro y Mauro Valeiro, de penalti. Es el segundo triunfo en cuatro jornadas, ambos en casa.
Vía: La Opinión A Coruña
