Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

El Juvenil A del Deportivo estrena el campo Arsenio Iglesias

El Juvenil A estrena el campo Arsenio Iglesias | RCD

El Juvenil A estrena el campo Arsenio Iglesias | RCD

RAC

El Juvenil A del Deportivo, entrenado por Miguel Figueira, estrenó el campo 1 de la Ciudad Deportiva, que desde la semana pasada lleva el nombre de Arsenio Iglesias. Para la ocasión, el club coruñés invitó a uno de sus nietos para que hiciese el saque de honor del partido que enfrentó a los blanquiazules con la Gimnástica de Torrelavega. El conjunto coruñés venció 4-1 gracias al doblete de Miguel de Labra y a los goles de Lucas Regueiro y Mauro Valeiro, de penalti. Es el segundo triunfo en cuatro jornadas, ambos en casa.

Vía: La Opinión A Coruña

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas