El Juvenil A del Deportivo cae en semifinales del torneo Unindo Camiños
RAC
A Coruña
El Juvenil A del Deportivo participó este fin de semana en el torneo Unindo Camiños en Santiago y quedó eliminado en semifinales a manos de la UD Las Palmas (1-2). Antes, en la fase de grupos venció a Atlético de Madrid y Arosa y empató con Pontevedra y Compostela. El Juvenil B ganó (1-2) un amistoso ante el Muxía de Primera Autonómica
