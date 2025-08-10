Suscripción

El Juvenil A del Deportivo cae en semifinales del torneo Unindo Camiños

El Juvenil A, ante el Atlético en el torneo Unindo Camiños.

El Juvenil A, ante el Atlético en el torneo Unindo Camiños. / RCD

RAC

A Coruña

El Juvenil A del Deportivo participó este fin de semana en el torneo Unindo Camiños en Santiago y quedó eliminado en semifinales a manos de la UD Las Palmas (1-2). Antes, en la fase de grupos venció a Atlético de Madrid y Arosa y empató con Pontevedra y Compostela. El Juvenil B ganó (1-2) un amistoso ante el Muxía de Primera Autonómica

