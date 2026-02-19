Julián Álvarez supera la marca de Messi en la Champions

Julián Alvarez, delantero del Atlético de Madrid, es el futbolista argentino que alcanzó con menos número de partidos los 20 goles en la Champions League, haciéndolo en 35 encuentros, dos menos de los que necesitó Sergio ‘Kun’ Agüero y cinco menos que Lionel Messi, que llegó a la veintena con 40 duelos, según los datos oficiales de la UEFA.

‘La Araña’ logró su tanto número 20 en el choque de estos playoffs eliminatorios ante el Brujas (3-3), ronda previa de los octavos de final de la máxima competición continental, al anotar desde el manchón penalti a los ocho minutos del partido en el estadio Jan Breydel.

Julián Álvarez ha marcado doce dianas en 18 encuentros en la Champions League con el Atlético y ocho en 17 choques con el Manchester City, antes de su traspaso al conjunto madrileño.

De momento, Álvarez permanece a la caza de la marca total de Messi, quien logró anotar 129 goles en la máxima competición de clubes europeos. En caso de mantener este ritmo, de 0,57 goles por partido, necesitaría jugar 191 partidos más para igualarlo.

A la par de Luis Aragonés

No solo puede presumir 'la Araña' de alcanzar la veintena más rápido que Messi, sino que ahora también comparte el segundo lugar histórico de goleadores del Atlético de Madrid en la Champions con Luis Aragonés -- segundo máximo goleador histórico del Atleti.

El 'Zapatero' logró anotar 12 goles a lo largo de 21 partidos disputados en la entonces llamada Copa de Europa, por lo que Álvarez también le ha superado en el ritmo goleador con el que lo ha hecho.

Ahora en el subliderato histórico 'colchonero', únicamente Antoine Griezmann ha anotado más goles (39) que Álvarez como rojiblanco.

Recuperando el olfato goleador

El gol de Julián Álvarez ante el Brujas en la Champions fue su segundo en los últimos tres partidos disputados, mostrando levantar el ritmo con el que había iniciado el año, pues previo a esta serie de encuentros, el argentino pasó por una sequía de 13 partidos sin anotar a lo largo de todas las competencias.

Un ritmo goleador que será también peculiar cuando llegue la hora de cerrar actas, pues mientras que en la Champions ha anotado cinco goles en ocho partidos disputados, no ha logrado hallar el mismo ritmo en LaLiga, donde suma siete goles en 24 encuentros.