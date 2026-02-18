Julen Guerrero al rescate del CD Estepona

Hace tan solo dos meses, en pleno mes de diciembre, el CD Estepona sumaba ante el Salerm Puente Genil su décima derrota consecutiva, la novena en liga sumada a la ronda de Copa del Rey ante el Málaga. En aquel encuentro ya estaba en la grada Julen Guerrero, a quién unos días después el club anunciaría como su nuevo Manager General. La llegada del vizcaíno suponía un golpe de aire fresco, una puerta abierta a creer en lo que parecía un milagro, la permanencia del club en Segunda RFEF. El proyecto del Estepona se hundía, se encontraban a 14 puntos de la permanencia y la sensación era de colapso total, pero con la llegada de Julen las cosas parecen haber cambiado para mejor.

Desde la rueda de prensa inicial Julen insistió en la necesidad de dotar a los jugadores de herramientas, como si se tratase de un club profesional, para que pudieran hacer su labor y cambiar la dinámica. Incorporó a Manolo Sánchez como primer entrenador, un técnico de su confianza, un marbellí que conoce de sobra a los equipos del grupo y que fue entrenador asistente en el Málaga CF.

Con él llegó también Hugo Ramos en calidad de entrenador ayudante, otra persona de la confianza de Julen que pasó previamente por el Eibar. Sergi Puertas se incorporó como preparador físico (experiencia en el RCD Espanyol) y además se sumaron analistas, preparador de porteros y un equipo de trabajo de la empresa Emen4sport (especialistas en rendimiento deportivo) que trabaja en aspectos tan importantes como la preparación física, readaptación, nutrición y psicología.

Dos meses después Julen parece haber instaurado el estilo de juego y la dinámica de trabajo adecuada y ha reestructurado al club por completo, ilusionando al aficionado esteponero que ahora sí sueña con una permanencia que parece más cerca. En los últimos ocho partidos el bagaje es de tres victorias, cuatro empates y solo una derrota.

El equipo ha conseguido mantener la portería a cero en tres ocasiones y es el sexto equipo más en forma de su grupo. Han sumado más puntos en las ocho jornadas desde que Julen se hizo cargo de la parcela deportiva del club (13) que en las anteriores 14 jornadas (7). Han derrotado a rivales de media tabla, se han hecho fuertes en casa donde pasaron de ser el peor local de la categoría a sumar en sus últimos cuatro encuentros y además han sacado puntos en en feudos tan complicados como Jaén donde empataron o Lebrija donde derrotaron al mejor local, el CD Antoniano.

Julen ha exprimido al máximo el mercado de invierno en busca de jugadores sin hacer una gran inversión, destacando las llegadas de experimentados jugadores como Scepovic o Héber Pena (con pasado en Primera y Segunda División) ilusionan a unos aficionados que continúan desplazándose fuera de casa cada partido para animar al equipo. La ilusión es otra en el CD Estepona tras la llegada de Julen Guerrero y los 14 puntos que les separaban de la permanencia se han reducido hasta los 9 en un momento clave de la temporada en el que el equipo se enfrentará a rivales directos.

Más allá de lo que sería una gesta histórica en la categoría, Guerrero ha implantado una metodología y un proyecto a largo plazo que pretende dar un salto para el club a todos los niveles. Un legado que empezó a construir en diciembre y que dos meses después de su llegada ya está dejando huella.