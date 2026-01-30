Este viernes arranca la jornada 22 de LALIGA EA Sports con ausencias de jugadores importantes, debido a sanciones por expulsión y acumulación de tarjetas.

Las bajas disciplinarias llegan en un momento clave de la temporada, con varios equipos luchando por la permanencia de primera división, así como la apretada clasificación para competiciones europeas.

Por esta motivo, varios clubes se ven afectados por la ausencia de futbolistas. Una situación que obligará a los managers replantear su alineación para afrontar la próxima jornada de LALIGA Fantasy.

En esta ocasión, hasta 7 jugadores se perderán el siguiente partido por haber sido expulsados recientemente con roja directa o doble amarilla. Además, también se incluyen los futbolistas que cumplen ciclo por acumulación de cinco tarjetas amarillas.

Jugadores sancionados para la jornada 22 de LALIGA Fantasy

Aleix Febas es una de las bajas más sensibles para el Elche, que juega contra el FC Barcelona. El centrocampista catalán ha sido titular en todos los partidos del conjunto ilicitano, y es uno de los mejores medios de la Fantasy con 115 puntos.

Natan estará disponible para el próximo encuentro del Real Betis en la Europa League. Sin embargo, será la única baja del equipo verdiblanco contra el Valencia, por acumulación de tarjetas amarillas.

Natan, defensa central del Betis, que no podrá jugar contra el Valencia CF / SD

Caleta-Car fue sancionado con roja directa en su último partido con la Real Sociedad. El central se pierde el derbi vasco contra el Athletic Club y obliga a buscar un sustituto en el banquillo donostiarra.

Tampoco estará Íñigo Lekue, que cumple su último partido de sanción. El lateral del Athletic Club fue suspendido con dos partidos por el Comité de Disciplina y estará disponible a partir de entonces.

También seguirá cumpliendo con su sanción Cristian Rivero. El portero del Valencia se pierde el segundo encuentro de una sanción de tres partidos. Por lo tanto, tampoco estará disponible en la próxima jornada.

En la misma situación se encuentra Marcão, que cumple cinco de seis partidos suspendido por sanción disciplinaria. El Sevilla tampoco podrá contar con Gudelj por acumulación de tarjetas amarillas, capitán y titular en el medio del campo.