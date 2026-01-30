Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jugadores lesionados para la jornada 22 de LALIGA Fantasy

Estos son los futbolistas descartados para la próxima jornada de LALIGA EA Sports

Griezmann sacó a relucir su calidad frente al Dépor en la Copa

Griezmann sacó a relucir su calidad frente al Dépor en la Copa / EFE

Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

LALIGA EA Sports retoma su actividad después de la última jornada regular de Champions y Europa League, antes de las eliminatorias. Hasta siete equipos españoles tendrán doble partido esta semana, con el desgaste físico que supone para los futbolistas.

Es probable que FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club, Villarreal, Real Betis y Celta tengan rotaciones. Además, la siguiente semana se disputan los cuartos de final de la Copa del Rey.

Este viernes, 30 de enero de 2026, arranca la jornada 22 de LALIGA Fantasy con el partido entre RCD Espanyol de Barcelona - Deportivo Alavés (21:00, DAZN). Es importante que los managers guarden sus alineaciones y mantengan el saldo en positivo antes del comienzo.

La fecha continua con los siguientes duelos: Real Oviedo - Girona FC (14:00, DAZN), CA Osasuna - Villarreal CF (16:15, Movistar LALIGA), Levante UD - Atlético de Madrid (18:30, DAZN) y Elche CF - FC Barcelona (21:00, Movistar LALIGA).

Sancet celebra el primer gol del Athletic contra el Sporting de Lisboa

Sancet celebra el primer gol del Athletic contra el Sporting de Lisboa / Luis Tejido

El fin de semana termina con los encuentros de Real Madrid - Rayo Vallecano (14:00, DAZN), Real Betis - Valencia CF (16:15, Movistar LALIGA), Getafe CF - Celta (18:30, Movistar LALIGA) y el derbi vasco, Athletic Club - Real Sociedad (21:00, DAZN). Por último, la jornada se cierra el lunes con el partido en abierto entre RCD Mallorca - Sevilla FC (Movistar LALIGA, DAZN, TDP).

  • ATLÉTICO DE MADRID: Griezmann y Kostis.
  • ATHLETIC CLUB: Iñaki Williams, Prados, Sancet, Maroan, Nico Williams (?) y Vivian (?).
  • FC BARCELONA: Pedri, Gavi y Christensen.
  • REAL BETIS: Cucho (?), Bellerín, Lo Celso, Isco, Riquelme, Junior y Amrabat.
  • CELTA: Manuel Fernández (?).
  • ELCHE CF: John C. (?), R.P. Bigas (?), Álvaro Nuñez, Josan y Héctor Fort.
  • RCD ESPANYOL: Puado.
  • GETAFE CF: B. Mayoral y Davinchi.
  • LEVANTE UD: R. Brugué, Elgezabal (?), Pampin y Víctor G.
  • CA OSASUNA: I. Benito y Aimar (?).
  • RAYO VALLECANO: A. Mumin, Ratiu y Balliu (?).
  • REAL MADRID: Lunin (?), F. Mendy, E. Militao, Rüdiger (?) y Trent (?).
  • REAL SOCIEDAD: Kubo, Herrera (?) y Zakharyan (?).
  • SEVILLA FC: Nianzou, Marcao, Vargas, Azpilicueta (?) y Alexis Sánchez.
  • VALENCIA CF: Agirrezabala, Tárrega (?), Diakhaby, Thierry Correia (?) y Foulquier (?).
  • VILLAREAL: Costa, Foyth, Ayoze (?) y Cabanes.
  • DEPORTIVO ALAVÉS: Denis Suárez.
  • GIRONA FC: Portu, Van De Beek, Juan Carlos y Ounahi.
  • RCD MALLORCA: Raíllo (?), Morlanes (?), Kumbulla (?) y Toni Lato (?).
  • REAL OVIEDO: A. Rahim, Ejaria (?) y Brekalo.

