Uno a uno de los jugadores del Deportivo ante el Mirandés: las notas

EL MEJOR

Luismi Cruz (9)

Hizo dos goles certeros y llenos de clase y marcó la diferencia cuando el partido estaba por abrir. Ofreció múltiples soluciones en banda.

ONCE TITULAR

Germán Parreño (7)

Una muy buena parada en la primera parte en la gran ocasión de la que dispuso el Mirandés, además del gol.

David Mella (6)

Muy activo y peligroso en banda, aunque le faltó claridad en el remate y el pase.

Ximo Navarro (7)

Muy superior en defensa, más como central. Gran sociedad incipiente con Loureiro.

Miguel Loureiro (7)

Inamovible, da una seguridad casi olvidada en el centro de la defensa.

Dani Barcia (8)

A su buena salida de pelota, sumó intensidad y anticipación. Por fin un buen partido fuera de casa.

Giacomo Quagliata (8)

Se le quedó pequeña la banda. Intensidad y buena pierna en su debut en el once.

Diego Villares (8)

Entendió lo que requería la posición y estuvo muy suelto para mezclar con Soriano.

Mario Soriano (9)

El jugador clave para que todo encajase. Ayudó a construir, con las superioridades y asistiendo.

Yeremay Hernández (6)

Más allá de la rabona, de lo más gris en el frente de ataque. Muy vigilado por las defensas rivales.

Samuele Mulattieri (6)

Dio muy buenas opciones en la salida al equipo y el segundo tanto es gracias a él, pero falló varias claras en la segunda parte.

TAMBIÉN JUGARON

Escudero |6| Dio aire al equipo en la segunda parte.

Patiño |6| Criterio.

Eddahchouri |9| Demoledor en todos sus remates.

Stoichkov |7| Muy fino.

Noubi |-| Pocos minutos.