Uno a uno de los jugadores del Deportivo ante el Leganés: las notas
RAC
EL MEJOR
Mulattieri |8|
Le costó conectarse, pero en cuanto lo hizo salvó al Dépor con un gol y un penalti forzado en su debut. Inmejorable estreno.
LOS TITULARES
Germán Parreño
|5| No es el culpable de los goles, pero pudo salir algo mejor en el primero
David Mella
|7| Le costó en la primera parte e insistió e insistió hasta que dio el pase del primer gol.
Miguel Loureiro
|6| Fue de los pocos que entendió qué requería el partido en todo momento.
Arnau Comas
|4| Sigue pareciendo blando en las disputas, lo cambiaron al descanso.
Dani Barcia
|3| Falló pases, despejó mal en varias ocasiones. Un partido para olvidar.
Escudero
|4| No llegó a tapar en el primer gol y siguió quedándose corto en ataque.
Gragera
|4| Empezó fino en ataque, pero tampoco se impuso. Suplido al descanso.
Villares
|4| Sobrepasado, también falló una ocasión clara en la primera parte.
Mario Soriano
|5| No fue de los peores, pero le sigue faltando finura en el pase y en las decisiones.
Yeremay
|5| Su segunda parte le salva. En la primera debió ser definitivo ante la portería.
Eddahchouri
|3| Desaparecido y desenganchado del juego ofensivo del equipo, otro de los que se fue al descanso.
TAMBIÉN JUGARON
Stoichkov |5| Se le notó un poco errático en acciones.
Ximo Navarro |5| Quiso ser contundente por la banda.
Patiño |5| Le sigue faltando ritmo con la pelota.
Luismi |5| Desaparecido.
