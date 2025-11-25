Los jugadores del Athletic Club se mofaron del nuevo Spotify Camp Nou

El FC Barcelona tuvo que esperar 909 días para volver a jugar un partido de fútbol en su templo, el Spotify Camp Nou. La reapertura del estadio fue un éxito tremendo, ya que la afición se volcó y volvió a respirarse un ambiente de fútbol, algo que era muy difícil de conseguir en las montañas de Montjuïc.

La afición culé solo tuvo que esperar cuatro minutos para celebrar la primera diana, obra de Robert Lewandowski, en el nuevo estadio. Los de Hansi Flick ofrecieron un auténtico baño futbolístico al Athletic Club, que poco pudo hacer ante el vendaval blaugrana, y acabaron cayendo por 4-0. Un partido que ya queda para el recuerdo.

El conjunto vasco, dirigido por Ernesto Valverde, tuvo que presenciar la reapertura del Spotify Camp Nou en un encuentro en el que ya eran conscientes de que debían rozar la perfección para aspirar a sacar algún punto. Y no fue así.

Gracias al programa 'El Día Después', de Movistar+, se han podido conocer las reacciones de varios miembros de la plantilla del Athletic Club sobre las obras del nuevo estadio culé.

Las cámaras del programa los captaron criticando el estadio justo antes de salir a calentar, todavía vestidos con ropa de calle.

La primera reacción que captaron las cámaras de Movistar+ fue la de Guruzeta, quien se quedó observando el estadio, con gesto de sorpresa, mientras giraba sobre sí mismo para no perderse ningún detalle.

Al instante, Álex Berenguer no dudó en preguntarle: "¿Si está igual, no?". En cambio, su compañero Urko Izeta fue más tajante: "Me parece feísimo".

Unos comentarios que no han gustado nada a la afición blaugrana. El vídeo, publicado en TikTok, está generando muchas reacciones. Un seguidor apunta: "Feísima la temporada que están haciendo, vaya tela": Otro va más allá: "Feísimo es perder 4-0".