Las jugadoras de la selección femenina de Irán ceden ante las fuerzas armadas iraníes

La selección femenina de fútbol de Irán aterrizará este miércoles 18 de marzo en su país desde Turquía. Según el Gobierno iraní, el conjunto persa pondrá fin a su negativa de volver a 'casa' después de su paso por Australia, Malasia, Omán y Turquía tras las amenazas por no cantar el himno nacional durante la Copa Asiática Femenina celebrada en Australia.

La guerra de Oriente Medio entre Irán e Israel, con una implicación activa de Estados Unidos, dio comienzo el pasado 28 de febrero con los ataques aéreos de los misiles israelíes y americanos en la 'meseta iraní'. La selección femenina de Irán pudo desplazarse a Australia con motivo de la preparación de la Copa Asiática Femenina antes del bombardeo, pero el objetivo de conquistar el trofeo se vio truncado por la preocupación constante de las jugadoras iraníes sobre la situación en su país.

El pasado 2 de marzo, Irán cayó en su debut ante Corea del Sur (3-0), pero antes del inicio del partido las integrantes del equipo se quedaron calladas cuando el himno de Irán sonó en el Cbus Super Stadium de Australia. La negativa a cantar el himno supuso una protesta por el inicio de las hostilidades entre los países implicados. La televisión pública iraní acusó a las jugadoras de “traidoras en tiempos de guerra” y, aunque en el resto de partidos ante Australia (0-4) y Filipinas (0-2) sí entonaron el himno, la situación obligó a Australia a conceder visas de refugiado al conjunto iraní por temor a ser perseguidas en su país.

Algunas se refugiaron en Australia

Seis jugadoras, una de ellas la capitana, Zahra Ghanbari, y un miembro del staff decidieron permanecer en Australia y aceptar su protección. En cambio, el resto del equipo voló de Sídney a Kuala Lumpur el pasado 10 de marzo, tras caer eliminadas de la Copa de Asia dos días antes frente a Filipinas.

El Gobierno de Australia calificó el conflicto como una situación “muy compleja”. Tony Burke, el ministro de Interior australiano, apoyó la decisión del equipo iraní: “Si bien el Gobierno australiano puede garantizar que se les brinden oportunidades y se les informe, no podemos ignorar el contexto en el que las jugadoras toman estas decisiones tan difíciles".

El miedo a las represalias invadió a las jugadoras

El amparo australiano fue propuesto por Donald Trump, el presidente de EE. UU., quien urgió al primer ministro de Australia, Anthony Albanese, a que les concediera asilo. A día de hoy, la mayoría del equipo ha declinado su solicitud de cobijo por la presión ejercida de la Guardia Revolucionaria iraní a las jugadoras mediante amenazas en forma de represalias familiares o confiscación de bienes.

Pasandideh y Ramezanisadeh, la resistencia iraní

Solo Pasandideh y Ramezanisadeh resisten las amenazas que atentan contra su seguridad, ambas se encuentran en un lugar oculto con el apoyo del Gobierno australiano. Shiva Amini, exjugadora de la selección nacional iraní de fútbol sala y activista de derechos humanos, afirmó incluso que los familiares de Zahra Ghanbari sufrieron un ataque directo por la reticencia a volver a su país de origen.

En este contexto, Pasandideh publicó una fotografía junto a la directora de fútbol de la FIFA, Jill Ellis, en sus redes sociales con el mensaje “todo va a estar bien”, en un intento de 'calmar las aguas' y tranquilizar a familiares y personas cercanas afectadas por la situación de las jugadoras.

El Brisbane Roar, club de la A-League, acogió a la pareja de refugiadas en un intento de normalizar la dificultosa tesitura por la que están pasando ambas jugadoras. Mientras tanto, después de casi una semana de espera en Malasia, el equipo se trasladó el pasado lunes a Omán, según la Confederación Asiática de Fútbol (AFC).

A pesar del temor de las integrantes de la selección a las represalias, Windsor John, el secretario general de la AFC, aseguró una supervisión periódica de las jugadoras. John aseguró que para la Confederación “también son nuestras chicas”.

El conjunto nacional volverá desde Turquía

Según EFE, la oficina de información del gobierno iraní publicó que el Ministerio de Deportes y Juventud aseguró que la selección femenina de Irán viajará a Turquía y se espera que entre al país a través de la frontera terrestre de Bazargán este miércoles después del mediodía.

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El trato que recibirán las jugadoras a su llegada todavía es desconocido, pero hay un patrón que se sigue manteniendo en el tiempo: fútbol, valores y vida 'manchados' por la guerra.