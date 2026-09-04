Juanma Rodríguez estalla en El Chiringuito: "Es un club desestabilizador"

Otra noche más, en El Chiringuito se ha hablado del caso del fichaje de Julián Álvarez. El futuro del delantero argentino volvió a centrar parte del debate y, en esta ocasión, Juanma Rodríguez protagonizó uno de los momentos más tensos de la tertulia al cargar contra las informaciones relacionadas con el interés del Barcelona.

El tertuliano comenzó cuestionando que todavía se siga debatiendo sobre quién tiene la razón en el caso de Julián Álvarez. "Primero, yo no sé cómo seguimos cuestionándonos el tema de Julián quién tiene la razón. Pero evidentemente, el que tiene la razón es el que es el propietario de los derechos del jugador, ¿vale? Y punto", afirmó.

Juanma cuestiona las informaciones sobre Julián Álvarez

Juanma Rodríguez puso el foco en una de las informaciones aportadas durante el programa por José Álvarez, asegurando que no entendía cómo no se había dejado al Atlético de Madrid tranquilo en todo este asunto.

"Es que es una cosa tremenda. Es aburrido ya. Es como un frontón. Les tiras una pelota y te la devuelven. Otra pelota y te la devuelven. Óigame, déjeme usted en paz ya. Déjeme usted tranquilo", señaló el tertuliano.

El periodista José Álvarez intervino entonces para aclarar el origen de las informaciones sobre una posible operación. Según explicó, no procedían directamente del Barcelona, sino del entorno del futbolista.

"Dejad ya en paz al Atlético de Madrid"

Fue entonces cuando Juanma Rodríguez elevó el tono de su intervención y lanzó una contundente acusación contra el Barcelona, al que calificó de "club desestabilizador".

Julián Álvarez entrando al campo en el primer partido de Liga / Kiko Huesca / EFE

El tertuliano insistió en que, a su juicio, las informaciones y el intento de fichaje habían generado un problema tanto para el conjunto rojiblanco como para el delantero argentino.

"Dejad ya en paz al Atlético de Madrid, no desestabilicéis más. Dejad tranquilo al jugador que le habéis hundido, que le habéis metido en un problema, tanto a él como al Atlético de Madrid y luego vosotros de rositas", sentenció.

Críticas también a Toni Freixa

Juanma Rodríguez también reaccionó con indignación a unas declaraciones de Toni Freixa, quien habría comparado el precio que se pedía por Julián Álvarez con el coste del fichaje de Gabriel Jesús.

Toni Freixa da su punto de vista sobre el fichaje de Rodri / YOUTUBE

"Y llega Toni Freixa y dice, joder, pedían 90 por este cuando hemos fichado a Gabriel Jesús por 10. Encima recochineo", comentó visiblemente molesto.

Su crítica terminó con una reflexión especialmente contundente sobre su postura respecto al Barça: "Yo es que le retiraría la palabra, yo no me comería ni un sándwich con esta gente, yo no quiero ni ir a heredar".

Juanma cerró su intervención volviendo a cargar contra el club azulgrana y reivindicando, con su habitual tono madridista, su sentimiento hacia el Real Madrid: "O sea, es que es un club, de verdad, es que qué bueno es ser del Real Madrid, coño".

El debate sobre Julián Álvarez vuelve así a dejar un momento de máxima tensión en El Chiringuito, con Juanma Rodríguez señalando directamente al Barça y defendiendo que se deje al Atlético de Madrid y al delantero argentino al margen de una operación que, según su visión, ha terminado perjudicando a ambas partes.