Juanma Castaño estalla contra la ministra Tolón por sus polémicas palabras sobre el fútbol: "Tremendo"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, Milagros Tolón, dejó claro que el Gobierno quiere que la final del Mundial 2030 se juegue en España. Durante su intervención en el Senado, reconoció que no depende directamente del Ejecutivo: "No tiene que decidir dónde es la final. Si fuera por el Gobierno ya diría yo que por supuesto en España. Vamos a trabajar para que sea en España".

Tolón destacó la importancia que tendrá el torneo que España organizará junto a Marruecos y Portugal. Para la ministra, se trata de "una de las grandes oportunidades que tiene por delante el deporte español", tanto a nivel organizativo como de proyección internacional.

Además, explicó que ya se han dado algunos pasos concretos desde el Gobierno y que ya hay varios grupos de trabajo que están en marcha para preparar el evento: "Ya están trabajando abordando ámbitos claves como marco legal, seguridad, sedes, infraestructuras deportivas, alojamientos y servicios para los equipos, deporte, movilidad, tecnología, comunicaciones".

Sin embargo, la intervención de la ministra no quedó ahí y terminó generando polémica por unas palabras sobre el fútbol. Al hablar de las dificultades de su ministerio, reconoció: "En todas las cuestiones más complicadas que me he encontrado en este ministerio hay una, que es el fútbol. Menos mal que el fútbol femenino cada vez tiene más fuerza, porque hay demasiado hombre".

Las declaraciones no pasaron desapercibidas y provocaron una reacción inmediata. Juanma Castaño fue especialmente crítico en 'El Partidazo de COPE', calificando la intervención de Tolón como "chocante".

El periodista cuestionó tanto el contenido como el tono de sus palabras: "¿Ustedes se imaginan que un ministro hombre dijera de un sector en el que haya mayoría femenina 'no, si el problema es que hay muchas mujeres' ¿Dónde tendría que estar ese ministro ahora? Donde tendría que estar, en la calle", afirmó.

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Además, remató su crítica con dureza: "Es muy sorprendente. Puedes hacer este comentario en el bar con unas amigas, pero siendo ministra... ¿Ese es el trabajo que estamos haciendo para que nos llevemos todos bien y para que haya igualdad? Tremendo".