Juan Carlos Rivero pierde la cabeza durante la retransmisión de España - Turquía: "Aplaude Iñaki Sáez"

Lo ha vuelto a hacer. Juan Carlos Rivero, periodista deportivo de Televisión Española, ha cometido un error garrafal durante la retransmisión del partido entre España y Turquía, un duelo en el que el conjunto de Luis de la Fuente puede sentenciar su pase definitivo al Mundial de 2026.

El comentarista, ya conocido por los numerosos errores de narración que ha cometido durante los últimos años, ha vuelto a ser tendencia en redes sociales. En esta ocasión, Rivero confundió al seleccionador de España con Iñaki Sáez, exjugador y exentrenador de fútbol español.

Mientras el periodista deportivo narraba una jugada de Oyarzábal, en la que el disparo se fue por encima de la portería, Rivero no dudó en decir: "¡Oportunidad para el equipo español!". En ese instante, la cámara enfocó a Luis de la Fuente, quien Rivero confundió con el anterior exseleccionador. "Aplauso de Inaki Sáez".

Las redes sociales no han tardado ni un segundo a reaccionar al nuevo lapsus del comentarista del ente público. Un usuario comparte que "es que ya es de coña esto, en cada partido se supera Juan Carlos Rivero". Otro señala: "Lo tiene que hacer aposta".

¿Quién es Inaki Sáez?

Tras la grave confusión del comentarista de TVE, muchos jóvenes se interesaron en conocer quién es realmente Sáez, que tiene actualmente 82 años, ya que algunos desconocían su existencia.

Iñaki Sáez, en su época como futbolista y entrenador / Sport

Como futbolista, Sáez comenzó en la Unión Sport de San Vicente, para después fichar por el Barakaldo. Tras rendir a un gran nivel en el club vasco, se incorporó al Athletic Club, con el que disputó 338 partidos. Además, fue internacional en tres ocasiones con la selección española.

Después de colgar las botas, inició su carrera como entrenador en la cantera del Athletic Club, hasta llegar al primer equipo. También entrenó a Las Palmas y al Albacete, antes de llegar a dirigir a la Sub-21 de España.

En 2002 se convirtió en seleccionador absoluto hasta 2004, dirigiendo la Eurocopa, pero tras caer en la fase de grupos, decidieron que volviera a dirigir la Sub-21, donde permaneció hasta 2008, año en el que se retiró.