Jota Jordi advierte al Barça antes del Clásico: "No nos dejaran ganar en el Bernabéu"

FC Barcelona y Real Madrid volverán a verse las caras en el próximo Clásico del domingo 26 de octubre, un partido decisivo para las aspiraciones de ambos equipos en la lucha por el liderato de la Liga.

El conjunto blanco llega como líder, con dos puntos de ventaja sobre el Barça, que ocupa la segunda posición. Una victoria de los de Hansi Flick en el Santiago Bernabéu permitiría a los azulgranas asaltar el liderato y dar un golpe de autoridad en la competición.

Sufrimiento en Montjuic, con Gil Manzano señalado ante el Girona

Este fin de semana, ambos equipos cumplieron con su cometido, aunque no sin dificultades. El Barça logró una victoria agónica (2-1) frente al Girona, gracias a un gol de Ronald Araújo en el minuto 94, cuando el central uruguayo, reconvertido en delantero centro en los minutos finales, remató un centro raso de Frenkie de Jong.

El encuentro, sin embargo, no estuvo exento de polémica. El árbitro Gil Manzano fue duramente criticado por tres acciones clave: un gol anulado a Cubarsi por presunta falta, un penalti no señalado sobre Marcus Rashford y la expulsión del técnico Hansi Flick, que se perderá el Clásico por sanción.

El Real Madrid también sufre... y genera debate

Por su parte, el Real Madrid consiguió una victoria trabajada ante el Getafe (1-0), aunque también rodeada de controversia. El partido se mantenía igualado hasta que Nyom, lateral derecho azulón que acababa de ingresar al campo, fue expulsado con roja directa por frenar un desmarque de Vinícius Jr.

Con el Getafe en inferioridad numérica, el conjunto blanco aprovechó para abrir el marcador. Minutos después, los de José Bordalás sufrirían otra expulsión, la de Álex Sancris, lo que terminó por desequilibrar definitivamente el encuentro.

Reacciones y críticas

El tertuliano Jota Jordi, colaborador habitual de El Chiringuito de Jugones, estalló en redes sociales y en el programa tras el encuentro. Criticó duramente el arbitraje de Munuera Montero, asegurando que las decisiones arbitrales condicionaron el resultado:

“Es un escándalo tras otro. Hoy le ha tocado al Getafe. La roja, el penalti... ¡BASTA YA!”, exclamó indignado.

Además, Jota Jordi advirtió que teme que el Barça pueda verse perjudicado en el Clásico del próximo fin de semana: “Si esto pasa hoy con el Getafe, imaginaos lo que puede pasar en el Bernabéu. Espero que la Federación esté atenta, porque el Barça no puede volver a ser víctima de un arbitraje desigual", avisaba.

Expectación máxima

Con ambos equipos en la parte alta de la tabla y con el debate arbitral más vivo que nunca, el Clásico del Bernabéu promete ser uno de los más tensos de los últimos años. Más allá del fútbol, el encuentro estará marcado por la presión mediática, la ausencia de Flick en el banquillo azulgrana y la lucha por el liderato.